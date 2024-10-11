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建行洛阳汝阳支行：金融创新助力传统酿酒业腾飞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.06 09:13

　　“白酒窖池贷，真的帮了我们酿酒户大忙。窖池贷资金周转灵活，申请流程便捷，让我们有足够的资金采购优质原料，扩大酿造规模，酒的品质提升了，生意也越做越红火。”

　　在汝阳县杜康遗址酒厂有限公司的李先生对建行“窖池贷”产品赞不绝口。

　　赋能地方经济，履行大行担当，建行洛阳分行以实际行动贯彻落实党的二十大精神，不断提高政治站位，提升重视程度，压实管理责任，构建“主要负责人+分管行领导+普惠部”三级督导机制，坚持做好做实精细化管理、过程化督导。要求各支行对标地域经济发展特点，大力发展普惠业务，实现建行产品落地生根，开花结果。

　　汝阳，这座“酿酒之源”，以杜康白酒的文化底蕴和精湛技艺闻名遐迩，杜康美酒不仅是地方文化的瑰宝，更是驱动当地经济的重要引擎。在乡村振兴的宏伟征程中，建行汝阳支行以其果敢的创新精神和坚定的使命担当，积极响应中央政府乡村振兴的伟大号召，贯彻落实上级行普惠金融战略，为中小企业量身定制服务方案，提供更精准、更贴心的金融服务。

　　“天下美酒，唯有杜康”1972年9月访华的日本国首相田中角荣赞誉，足见杜康酒文化的魅力，弘扬传统文化，赋能文旅产业发展，建行不断扩大产品覆盖面，真正让企业尝到“普惠”的甜头，建行汝阳支行以开展金融服务进企业、进社区、进校园为契机，践行“金融为民”理念，加大对小微企业、民营企业、涉农主体等市场主体的调研走访力度，围绕不同客群，充分了解其信贷服务需求，提供多元化、定制化产品和服务，提高对接精准性和服务覆盖度。让产品赋能社会经济发展，以迭代升级“建行惠懂你”平台，携手合作服务商打造“惠企联盟”，实现从服务客户需求到赋能企业成长、从自建平台生态到共享创造价值的全新升级，为中小微企业提供更优质服务。建行汝阳支行以服务白酒酿造客户为抓手，组建任务型团队不辞辛劳，遍访汝阳县杜康遗址酒厂等众多企业，深入了解企业在发展扩张中面临的资金难题。与企业家们促膝长谈，探讨窖池管理、质量提升与市场拓展的方略。在此基础上，该行依托裕农快贷，精心打造“窖池贷”产品，借助金融科技的力量，将窖池转化为信贷保障。建行通过对企业运营状况、收益水平及产酒能力的综合评估，为企业量身定制最高50万元的免担保信用额度，为双方的长期合作筑牢基石。

　　此次创举，建行为区域内6家白酒酿造小微企业注入220万元的资金活水，犹如春风化雨，滋润了传统产业现代化与产业链整合的发展道路。为汝阳白酒产业的繁荣发展注入了强大动力，开启了传统产业现代化发展的新篇章。在未来，建行洛阳汝阳支行将继续秉承创新精神，为乡村振兴事业贡献更多金融智慧和力量！
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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