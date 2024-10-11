洛阳举行第七期“走读洛城”思政课创新活动

“新质生产力”是近年来的一大热词。究竟什么是新质生产力？青年能为加快形成新质生产力做些什么？

青年学子参观氢燃料电池发动机

“新质生产力”是近年来的一大热词。究竟什么是新质生产力？青年能为加快形成新质生产力做些什么？

4日，我市第七期“走读洛城”思政课创新活动组织洛阳科技职业学院青年学子走进重点创新企业一线，实地感受洛阳新质生产力发展成效。

在氢沄(河南)新能源科技有限公司，青年学子参观了解企业在燃料电池领域的关键技术和创新成果，认真聆听市科技局相关负责人介绍我市科技创新情况。围绕企业生产现状和发展前景，以及我市风口产业发展方向，青年学子们纷纷提出自己的疑问。

“科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。”本期思政课老师成思昱结合青年学子提问，从理论层面深入讲解什么是新质生产力、新质生产力“新”在哪里。“新质生产力要求劳动者具备更高水平的科技知识、劳动技能、数字素养，这就为青年提供了舞台、指明了方向。”

随后，青年学子们走进洛阳建龙技术创新中心，深入了解我市在新材料领域提质升级成效。

“原来洛阳这座老工业城市也是新能源、新材料等风口产业的成长沃土。”青年学子刘飞扬对洛阳新质生产力发展成效大为赞叹，“我会更加努力提升自己的专业知识水平和劳动素养，积极为洛阳新质生产力发展贡献一份力量。”

“这样的思政课很有趣、很生动。”青年学子朱世轩说，此次思政课让课堂上的理论知识在实践中得到了验证和深化，也更加坚定了自己未来拥抱风口产业的信心和决心。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 巴丽 文/图）