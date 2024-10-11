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洛阳医废处理能力啥样？相关部门及专家给出答案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.06 08:39

　　“进入冬季，医院床位非常紧张，但总是难觅医疗废物的踪影。”“村卫生室的医疗废物每天都能得到及时处理，这样的事在20年前想都不敢想……”近日，媒体平台接到几个这样的话题电话，引起了记者对医疗废物处理的关注。

　　洛阳医废处理能力啥样？用哪几种设备守护医废安全？医疗废物用何种处理方法？经过记者走访相关部门及专家，给出的答案：“洛阳医废处理安全‘责任田’足够大，‘耕种’得也足够好。”

　　医废处理设备“饿肚子”

　　2003年，“非典”疫情突然而至，凸显医废安全处理的严峻性。

　　“我市一企业为应对因‘非典’造成后期的医废处理难题，本着‘社会效益大于经济效益’的初心与使命，不惜花费重资迎难而上，在孟津区创建了医疗废物处理中心。”市生态环境局有关负责人说，该中心不仅开了我省医废无害化集中处理先河，而且投入的回转窑焚烧炉、高温灭菌处理设备等，每天的医废处理能力达到54吨，放在全省乃至全国，处理能力都处于“第一档”。

　　在“非典”疫情后期医疗废物处理的“大考”中，洛阳交出了一份合格的答卷。

　　2020年年初，新冠疫情再次考验医废的快速处理能力。在此背景下，我市认真贯彻国家相关部委2020年出台的《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》以及《河南省“十四五”固体废物污染环境防治和危险废物集中处理设施、场所建设规划》，本着“宁可备而不用，不可用而无备”的原则，迅速在嵩县建设了我市第二家现代化的医废应急处理中心，并于2022年投入运行。该中心每天的医废处理能力达到34.5吨，补齐了我市医废应急处理能力短板。

　　这两家医疗废物处理中心形成“一南一北”布局，医废处理能力合计达到每日88.5吨。据统计，目前全市每天的医疗废物产生量不足19吨，仅占这两家中心医废处理能力的21%左右，医废处理设备明显“饿肚子”。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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