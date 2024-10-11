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洛阳工业废水循环利用案例获评全国典型
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.06 08:27

　　记者日前从市工信局获悉，工信部公示2024年工业废水循环利用典型案例名单，洛阳轴承集团股份有限公司在智慧用水管控上的先进经验榜上有名。

　　此次案例征集聚焦全国钢铁、石化化工、纺织、造纸、食品等重点行业，以及数据中心等重点领域，涵盖用水过程循环、区域产城融合、智慧用水管控、技术装备创新、减污降碳协同5个方面，全国共有58个案例入选。

　　洛轴依托智慧用水管控模式，积极装载智能远程遥控调节装置，大力推进智能化和网络化调控升级，可分阶段、系统性对供水管网压力进行实时监测与调控，视实际情况控制废水处理站、水泵有序提压、降压，使管网整体趋于平衡，从而减小水压波动，有效降低操作人员劳动强度和控制阀门故障率。

　　该系列创新推动企业用水量下降10%，每年可为洛轴节约用水成本26.08万元。在该模式下，洛轴提升了水资源集约利用水平，并通过多项先进测控技术的成功整合，在节能理念、系统结构及精细化管理等方面，为其他热处理介质控制提供了可借鉴的方法。

　　推进工业废水循环利用是缓解我国水资源短缺、水环境污染等问题的重要手段，对推动相关产业技术改造升级、促进工业绿色发展、擦亮新型工业化生态底色具有重要意义。后续我市将继续引导企业、园区主动实施节水改造和废水循环利用，不断提升工业用水效率，为经济高质量发展持续增添绿色新动能。 (洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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