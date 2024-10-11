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统筹推进重点工作 切实为基层减负松绑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.06 08:26

　　昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议暨市级层面整治形式主义为基层减负专项工作机制推进会议，传达学习中央、省级层面四季度专项工作机制会议精神，传达中央和省级层面通报典型问题，通报全市重点工作预安排，部署下一步工作。

　　会议指出，要持续推动整治形式主义为基层减负工作走深走实，深入学习贯彻习近平总书记关于整治形式主义为基层减负的重要指示精神，认真研读学习《整治形式主义为基层减负若干规定》及其释义读本，树牢以人民为中心的发展思想，理顺基层权责，明确重点责任，打破路径依赖，改进方式方法，切实精简文件、会议、活动，统筹规范督查检查考核，着力把为基层减负的部署要求贯穿到工作全过程各方面，让广大基层干部把更多时间和精力放到抓落实上。

　　会议强调，要统筹推进当前重点工作。对照年初目标任务，认真总结今年工作，科学谋划明年工作，全力以赴确保今年工作收好官、明年工作起好步；高质量筹备市委全会暨市委经济工作会议、市两会等重要会议，做实做细各项筹备工作，确保会议按时间节点高质量召开；聚焦洛阳文化、生态、科技等领域重点工作，自觉站位全市大局，切实履行工作职责，扎实推动各项工作顺利开展；全力以赴加快重点项目建设，细化时间节点，完善推进机制，确保取得实实在在的成效。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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