拓展高端市场 万基控股全力冲刺“全年红”

连日来，万基控股集团下属各公司一线到处设备轰鸣，生产井然有序，为“决战四季度、实现圆满收官”开启冲刺模式。

铝箔生产线

连日来，万基控股集团下属各公司一线到处设备轰鸣，生产井然有序，为“决战四季度、实现圆满收官”开启冲刺模式。

走进万基铝业二公司厂区，车辆往返穿梭，将一批批成品铝锭转运入库，待检验合格后发往下游客户；在电解车间内，操作人员按照公司提出的“一槽一议”差异化管理办法，对电解槽运行参数进行跟踪、分析，将其调整为最佳运行方式，最大限度保持电解槽高效稳定运行。

“作为万基控股集团产业链的前端，只有铝锭的产量充足，才能为下游后续生产提供保障。目前公司正值生产高峰期，日产铝锭1000吨左右，我们在鼓足干劲加紧生产的同时，严控产品质量，确保如期交付。”该公司经理刘建国说。

今年前10个月，万基铝业二公司完成原铝产量31万余吨，盈利3.7亿元，完成年度计划的214.37%，同比增盈1.8亿元。进入四季度以来，该公司加足马力，依托企业内部的技术研发中心，积极开展科技研发、技术创新，在铝价小幅下跌的不利因素下，持续做好节能降本工作，为全力打好年度收官战做好充分准备。

走进万基铝加工公司铝箔车间，一边，伴随着轧机快速运转，一批批出口高端软包产品顺利下线，等待检验；另一边，包装人员正在对检验合格的产品进行打包，准备发货。

“我们这批订单有500吨，将陆续发往日本下游客户，用于食品包装。”该公司生产技术处处长张涛说，今年以来，公司通过强化技改创新，在攻克铝箔坯料带油、罐盖料擦伤、百叶窗厚差等难题的基础上，持续推动稳质提产，不断提高产品质量和生产效率。截至10月底，该公司累计完成铝箔产量2.8万吨，销量2.78万吨，销售收入8.07亿元，创造利润1509万元；开发新客户30余个，产品主要销往日本、英国、德国、意大利、土耳其、埃及等国家。

向超越“年产26万吨”目标全力冲刺——作为拥有行业完备生产体系的国家级专利密集型企业，万基炭素公司今年以来持续加大科研投入力度，优化生产工艺流程，目前已完成阳极炭块生产25.3万吨，预计全年可实现营业收入5.34亿元。

“今年首月我们实现盈利，年中完成‘双过半’任务，前三季度实现营收259亿元……当下正奋力冲刺四季度，努力实现圆满收官，这既是一场硬仗，也是一场关键仗。”万基控股集团相关负责人表示，将坚持以经济效益为中心，围绕高质量发展主线，持续抓实、抓细经营管理和改革创新，推动业绩迈上新台阶，努力完成年度经营目标任务，为全市经济社会高质量发展贡献更大的“万基力量”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 黄金博 文/图）