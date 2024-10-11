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市人大常委会到江苏考察特色餐饮与文旅融合发展工作 李保国带队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.06 08:24

　　2日至昨日，市人大常委会主任李保国带队到江苏多地考察特色餐饮与文旅融合发展工作。

　　李保国一行在扬州市，深入了解淮扬菜发展历史、标准制定、人才培育、特色小吃打造等情况；在无锡市，对特色美食街区、餐饮聚集街区改造建设，美食餐饮与文旅融合发展等进行深入调研；在苏州市，实地了解当地老牌餐饮企业食材精深加工、制作技艺、菜品研发、仓储配送、品牌打造等情况，并与相关企业负责人交流探讨发展特色餐饮的方法路径。

　　昨晚返洛后，李保国主持召开座谈会，研究“洛阳味道”图册制作及“洛阳美食地图”等相关工作。他强调，要汲取先进城市经验做法，坚定发展洛阳特色餐饮的信心决心，加快培育名厨名店名品，推动我市特色餐饮产业做大做强，进一步弘扬洛阳饮食文化，扩大“洛阳味道”影响，助推我市经济社会高质量发展。要强化特色餐饮技能人才梯度建设，支持职业技术院校开展餐饮专业人才培育，注重餐饮从业人员技能培训，建立健全激励机制，推动餐饮领域校企合作，不断提升餐饮行业专业化人才规模和素质。要加快推动洛阳传统美食推陈出新，在传承和发展的基础上，严把食材品质、改良烹饪技艺、加强菜品研发，提升传统美食选材选品和烹饪技艺的精细化水平，深度挖掘其特点优势，结合新消费场景开发系列创意菜品，以独特消费体验提升“洛阳味道”知名度、美誉度。要推动洛阳特色餐饮融合创新，坚持“走出去”和“引进来”相结合，打造独具本地特色的洛阳餐饮品牌，讲好我市特色餐饮“文化故事”“历史故事”“地理故事”“民生故事”，以高质量特色餐饮推动营商环境优化，助推洛阳文旅产业高质量发展。

　　市人大常委会副主任赵莉等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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