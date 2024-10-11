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中国宋庆龄基金会“乡村里的大师课”活动首站走进洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.06 08:27

中国宋庆龄基金会“乡村里的大师课”活动首站走进洛阳
沈蓓莉、武向平、徐星出席

　　近日，中国宋庆龄基金会“乡村里的大师课”活动首站在我市举行，多名院士专家走进市启元初级中学、孟津区城关镇中心小学等乡村中小学授课。

　　中国宋庆龄基金会党组书记、副主席沈蓓莉出席活动并致辞。中国科学院院士、天体物理学家武向平，中国科学院院士、古生物学家徐星，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心纪委书记、副主任赵军，副市长陈剑锋、王国辉等出席活动。

　　活动现场，院士专家们用生动的语言、精彩的案例，深入浅出地带领孩子们认识宇宙、探秘恐龙演化历程、多角度了解龙门石窟，启发学生们遨游宇宙时空、穿越历史长河、张开想象翅膀，感受科学和文化的无穷魅力。

　　2021年9月，中国宋庆龄基金会携手腾讯，为青少年倾力打造了一个知识拓展类公益项目“给孩子们的大师讲堂”。该项目持续邀请名人名家为孩子们定制不同领域的课程，已制作和收录147集视频内容。今年，主办方特别策划推出公益项目“乡村里的大师课”活动，首站设在洛阳，将高质量的教育资源引入我市乡村学校，点燃乡村孩子们的科学梦、强国梦。

　　活动期间还召开了乡村科学文化教育座谈会，我市多所乡村中小学相关负责人围绕开展青少年科学文化教育的经验成效和问题建议进行座谈交流。

　　本次活动由中国宋庆龄基金会、市政府、腾讯公司主办，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心、市教育局、洛阳工控集团承办。 (洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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