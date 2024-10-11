绘好“连片振兴”的洛阳画卷

建设樱桃错峰上市基地，盆栽樱桃有望春节上市，亩均综合效益可达40万元；举办樱桃节会、樱桃集市，拉动城市近郊游，今年以来接待游客逾20万人次……当下，新安县正在加快打造“千年樱红”农旅融合片区，集中连片推进乡村振兴从“规划图”变成“实景图”。

建设樱桃错峰上市基地，盆栽樱桃有望春节上市，亩均综合效益可达40万元；举办樱桃节会、樱桃集市，拉动城市近郊游，今年以来接待游客逾20万人次……当下，新安县正在加快打造“千年樱红”农旅融合片区，集中连片推进乡村振兴从“规划图”变成“实景图”。

乡村振兴，不是插花式扶贫，也不是一村一域的分散闪光，而是集中连片的共同繁荣。只有以产业为纽带连片规划、连片建设，把资源整合起来、产业融合起来、人才聚合起来，才能提升乡村产业的规模效益，在同题共答中走出连片共富、兴村强农的新路子。

集中连片是解锁洛阳乡村全面振兴的“密码”。今年以来，我市以片区为基本单元，集中连片推动乡村振兴驶入“快车道”。在孟津区会盟镇，老城村等村抱团发展农文旅融合项目，投资300余万元打造王铎故居研学基地，开发了“神笔王铎”等研学课程，今年以来已接待研学团队8500余人次，文创产品销售破30万元；在栾川县庙子镇，蒿坪村等3个村携手共建南沟康养旅游休闲区，从高端民宿到万亩荞麦叶大百合，再到山野美食，一系列特色旅游项目让游客赞不绝口，也让村民的钱袋子鼓了起来……河洛大地希望的田野上演绎了一个个“连片振兴”的生动实践，诞生了一个个消费新场景，叫响了“黄河人家”“中原药谷”等区域公用品牌，激活了乡村产业经济的一池春水，更让村民们切实感受到了发展带来的实惠。

众人划桨开大船。集中连片的背后，凝结着抱团发展、联建共赢的能量和智慧，蕴含着全面振兴、同心共富的期许和答案。目前，各县区集中连片示范区规划建设正紧锣密鼓进行，虽然起步势头良好，但是蓝图变为现实还有很长的路要走。相信只要我们进一步落实落细市委的部署，坚持把集中连片发展乡村特色产业作为重中之重，出硬招、下真功来扎实推进，不断提升产业发展综合效益，有效促进农民增收，就一定能绘好“连片振兴”的洛阳画卷！(洛平)