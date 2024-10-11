洛阳集邮爱好者邮集作品获中国2024亚洲国际集邮展览金奖

4日，记者从洛阳市邮政分公司获悉，中国2024亚洲国际集邮展览在上海举行颁奖仪式，洛阳集邮爱好者卢晨阳编组的邮集《华东解放区毛泽东像邮票(1944~1949)》荣获青少年组金奖加特别奖。

苏皖边区邮政毛泽东像邮票 （翻拍）

4日，记者从洛阳市邮政分公司获悉，中国2024亚洲国际集邮展览在上海举行颁奖仪式，洛阳集邮爱好者卢晨阳编组的邮集《华东解放区毛泽东像邮票(1944~1949)》荣获青少年组金奖加特别奖。

卢晨阳，今年20岁，现就读于洛阳师范学院。他编组的邮集《华东解放区毛泽东像邮票(1944~1949)》以华东解放区毛泽东像邮票为主题，根据《中国解放区邮票目录》中邮票的发行时间为顺序进行排列，分5个区域性解放区进行叙述，由山东战邮、山东邮政、苏皖边区邮政、华中邮政及华东邮政5个部分组成，时间跨度从1944年到1949年，框数为3框，共48个贴片。

“我的集邮老师是我的父亲，我从小跟着父亲外出寻师访友，搜集邮票。”卢晨阳说，父亲是一位资深的解放区邮票爱好者。

在父亲的影响下，解放区邮票在他的心里打下了深深的烙印，他慢慢地也喜欢上了解放区邮票。

卢晨阳读初中、高中时，每当学校放假的时候，父亲就会找机会给他讲述解放区邮票的知识，如解放区邮票的印刷版式、纸张特点、真假票辨别等。

读大学之后，卢晨阳在父亲的鼓励下，编组了一部3框的邮集《华东解放区毛泽东像邮票(1944~1949)》。该邮集曾获得“龙门杯”2023河南省集邮展览青少年B组金奖、2023中华全国青少年集邮展览青少年B组大镀金奖加特别奖。

据悉，天津集邮爱好者陈璞的邮集《古丝绸之路》获得中国2024亚洲国际集邮展览成人组金奖，该邮集包含有洛阳元素的邮票。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚/文 通讯员 尹妙辉/图）