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东北小伙儿定居洛阳 传授“火针刺绣”技艺
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.06 08:23
木质烙画

　　“电烙铁温度很高，大家小心烫伤。色彩浓的地方要烙得深一点，一定要定好图，下笔精准。”

　　近日，在伊滨区诸葛镇康庄社区邻里中心，每周的烙画公益课吸引了不少居民前来学习，正在讲课的老师是高滨滨。上课期间，高滨滨不仅认真指导前来学习烙画的居民，还免费为大家提供专业作画工具。

　　烙画，古称“火针刺绣”，现在多叫“火笔画”“烫画”，是我国一种稀有画种。创作烙画要用特殊的工具烙笔，在作画时要把握好烙笔的火候、力度，注重“意在笔先，落笔成形”。

　　高滨滨是一名90后小伙儿，老家在黑龙江，其家人在当地经营木工作坊。高滨滨在这样的家庭里耳濡目染，年纪不大就在木工作坊的匠人里有了一席之地。过去20多年，高滨滨先后学会了木质烙画、木质绘画、套娃制作等传统技艺。

　　“2013年，我初到洛阳，就被这座古都深厚的文化底蕴震撼到了。”高滨滨回忆，那时恰逢阳春三月，牡丹的雍容华贵和洛阳城的盛景牢牢抓住了他的心。此后，他在洛阳两家牡丹瓷工坊学习陶瓷绘画技艺，其间还认识了现在的妻子，并在伊滨区安家落户。高滨滨常说，定居洛阳是他人生的重要转折点，感恩洛阳接纳了像他这样执着的外来文艺青年，他要用一技之长回报第二家乡。

　　2021年，高滨滨被评为伊滨区木质烙画非遗传承人，并获得洛阳市民间文艺家协会会员、优秀基层文艺工作者等荣誉称号。2022年，高滨滨在诸葛镇康庄社区邻里中心注册开办“洛阳市伊滨区诸葛镇瓷木坊”工作室。

　　“传承不是最困难的，最难的是发扬。”在高滨滨的工作室里，大大小小、形体各异的套娃摆放有序，墙上悬挂的烙画更是栩栩如生，细细端详，烙画人物生动传神，眉目间似有神韵，不禁让人惊叹作画者深厚的专业功底。

　　作品《烙画卢舍那》获2022中国·洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛“应用成果奖”；作品《捕醉仙》《套娃》《烙画》分别获得“豫见非遗”2023年非遗传承技艺特等奖和一等奖；非遗烙画进校园、进社区、进机关……多年来，高滨滨担起了学习、传承、推广烙画的使命，他不仅教授女儿，还通过公益课堂倾囊相授，帮助社区居民通过学习烙画艺术丰富业余生活，掌握一技之长。

　　“看到越来越多的人喜欢烙画、学习烙画，我感觉自己付出再多都是值得的。”高滨滨说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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