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一男子发布虚假信息被处罚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.06 08:22

　　近日，新安县公安局在工作中接到线索反映，一男子在网络平台发布不实信息，吸引多人关注，给他人形象带来负面影响。获此线索后，警方立即进行调查，确定任某为违法行为人，并迅速将其抓获。

　　警方调查发现，任某因与他人存在纠纷，为发泄不满情绪而故意发布虚假信息。目前，任某已被警方依法行政处罚。

　　民警提醒，网络不是法外之地，在网络上散布传播谣言信息，需要承担相关法律责任。打击网络谣言，净化网络环境，需要广大网民共同参与。希望广大网民保持理性思考，提升鉴别能力，不造谣、不传谣、不信谣，积极向公安机关举报网络谣言线索，共建清朗网络空间。

　　办案民警介绍，发布虚假信息要承担相应法律责任——

　　民事责任。如果因散布谣言而侵犯了公民个人名誉权，依据民法典相关规定，侵权者将承担停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉及赔偿损失等民事责任。

　　行政责任。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条第一项规定：散布谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

　　刑事责任。《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之一第二款：编造虚假的险情、疫情、灾情、警情，在信息网络或者其他媒体上传播，或者明知是上述虚假信息，故意在信息网络或者其他媒体上传播，严重扰乱社会秩序的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 高亚锋）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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