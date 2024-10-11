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洛阳位列第六！《中国百城海外影响力月度分析报告》发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.05 22:42

　　日前，参考消息报社参考智库发布《中国百城海外影响力月度分析报告(24年10月号)》(以下简称《报告》)。在海外传播度海媒关注指数中，洛阳位列第六，在点赞量和评论量上，洛阳分别位列第三和第五。

　　该《报告》监测对象涵盖包括直辖市、省会城市、副省级城市、特色城市、边境城市等(不含港澳台)在内的中国100个城市，并对100个城市的海外传播度和海外美誉度进行分析排名。其中在海外传播度海媒关注指数中，北京、上海、深圳、杭州、广州、洛阳、重庆、武汉、成都、天津位于前10位。

　　在海外媒体关注指数下辖的两个三级指标——点赞量和评论量上，洛阳同样位居前列。在点赞量上，洛阳紧随北京和上海之后，排名第3位；在评论量上，洛阳在北京、上海、深圳和成都之后，排名第5位。这些数据表明，洛阳在海外社交媒体平台上获得了较高的关注。

　　近年来，洛阳注重国际传播的内容创新、话语形式创新，结合社会发展形势和时代要求，向世界讲好洛阳故事，传播好洛阳声音。在海外社交媒体平台，洛阳浓郁的历史文化氛围吸引海外网友关注的同时，也受到越来越多“国际”属性活动的青睐，在X平台，名为“Carl Zha”的账号发布网帖，介绍了在洛阳举办的世界客属第33届恳亲大会的盛况，该网帖获得2.6万次浏览量，476次点赞量。另外，洛阳龙门石窟一直深受国内外网民的关注，同样在X平台，名为“Massimo”的账号发布网帖称：“中国洛阳的龙门石窟是中国佛教艺术最好的代表作品之一。”该视频网帖获得2.7万次浏览量，112次点赞。

　　参考智库成立于2020年5月，是新华社国家高端智库成员单位。参考智库《中国百城海外传播力月度分析报告》依托参考消息海外舆情大数据库及信息监测系统，研究范围涵盖英文、俄文、法文、德文、西班牙文、葡萄牙文、日文、阿拉伯文等多个主要文种信源，覆盖上千家境外媒体及多个主要海外社交媒体平台。旨在综合评估中国城市国际传播和国际品牌建设效果，为城市决策者、研究者提供国际传播领域的业务参考。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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