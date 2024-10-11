李屯特大桥区域公交线路恢复原线运营

王城大桥伸缩缝更换改造工程施工完毕，洛阳公交集团将于2024年12月6日起，对62路(开往春晴路金谷园路口方向)、63路(开往蓬莱路武汉南路口东方向)、65路(开往西关方向)恢复李屯特大桥原线运营。 “洛阳公交集团”微博今日发布消息称，王城大桥伸缩缝更换改造工程施工完毕，洛阳公交集团将于2024年12月6日起，对62路(开往春晴路金谷园路口方向)、63路(开往蓬莱路武汉南路口东方向)、65路(开往西关方向)恢复李屯特大桥原线运营。⑥