洛阳市公共交通源网荷储一体化项目开工

4日，洛阳市公共交通源网荷储一体化项目正式开工。项目聚焦新能源领域，布局风、光、氢、储等新能源项目，投产后年发电量预计可达1.6亿千瓦时，实现产值近亿元。

4日，洛阳市公共交通源网荷储一体化项目正式开工。项目聚焦新能源领域，布局风、光、氢、储等新能源项目，投产后年发电量预计可达1.6亿千瓦时，实现产值近亿元。

源网荷储一体化简单来说，就是把发电、输电、用电和储能这几个环节紧密地结合在一起，让它们像一个团队一样协同工作，进一步提高能源利用效率。洛阳市公共交通源网荷储一体化项目将依托洛阳交投集团资源优势，利用地铁场段及高架车站、公交、机场、高速公路边坡、商业建筑屋顶等可开发场地，布局风、光、氢、储等新能源项目，建设洛阳市“公共交通＋源网荷储”发电项目群。

项目规划于2025年至2029年建成源网荷储项目25个，其中光伏发电项目17个，光储充一体化项目8个，项目投产后年发电量预计可达1.6亿千瓦时，实现产值近亿元。届时，由该项目产生的绿色电力将供洛阳市轨道、公交等领域使用，进一步推动绿色轨道、绿色公交、绿色公路、绿色码头和绿色机场等建设。

“该项目是洛阳交投集团成立后新开工建设的首个项目，将携手新奥燃气公司共同推进，打造‘国企实力+民企活力’的高质量发展模式。”洛阳交投集团相关负责人介绍，项目有望大幅提升绿色可再生能源在交通行业的应用比例，减少碳排放，降低综合用能成本，为洛阳打造便捷、高效、绿色的现代化交通体系奠定坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 高德权）