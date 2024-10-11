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占总数36.4%！洛阳新增4家省级创新联合体
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.05 17:03

　　洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，日前河南省科技厅发布了第三批河南省创新联合体名单，洛阳4家单位入围，占本批次总数36.4%，位居全省前列。至此，洛阳各级创新联合体总数达到8家。

　　创新联合体是以解决制约产业发展的关键核心技术问题为目标，由创新资源整合能力强的行业龙头骨干企业牵头，以自发组织方式联合产业链内上下游企业、高等学校、科研院所共同参与的“体系化、任务型、开放式”的创新合作组织和利益共同体。

　　此次入围的4家单位分别为：中航光电科技股份有限公司牵头组建的“河南省光电互连传输技术创新联合体”、中铝洛阳铜加工有限公司牵头组建的“河南省先进铜基材料创新联合体”、普莱柯生物工程股份有限公司牵头组建的“河南省动物疫苗与药品创新联合体”和洛阳栾川钼业集团股份有限公司牵头组建的“河南省钼钨关键金属提取及尾矿综合利用创新联合体”。未来，河南省将支持创新联合体“出题”并承担省重大科技专项、重点研发项目、“揭榜挂帅”项目等，优先推荐创新联合体申报争取国家科技创新项目。此外，入围单位还将在创新平台建设、人才招引培育等方面，获得省市优先支持。

　　近年来，洛阳围绕强化企业创新主体地位，支持科技领军企业牵头组建创新联合体。通过合力破解产业链“卡点”，加快科技成果向现实生产力转化，各级创新联合体为洛阳以科技创新引领产业升级提供了有力加持。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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