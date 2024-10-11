提前完工！王城大桥交通逐步恢复正常

今日，“洛阳交警”发布消息称，王城大桥伸缩缝维修工程提前2天完工，交通正逐步恢复正常。

今日，“洛阳交警”发布消息称，王城大桥伸缩缝维修工程提前2天完工，交通正逐步恢复正常。

今年11月，我市相关部门对王城大桥存在的病害进行维修治理，及时消除安全隐患，保障了桥梁设施的安全运行。维修后的王城大桥结构牢固、桥面平整，行车平稳舒适。为保障当时王城大桥的施工安全，原外围分流封控的设施正陆续进行撤离，预计一至两天内即可完成。

此后，为进一步提高通行效率和行车速度，减缓拥堵，公安交警部门将对个别点位的匝道、隧道采取管控和导改等实验性措施，请车辆行至相关点位时，注意观察，降低车速，按照护栏、锥桶、标志、标线的指示、提示行驶，确保交通安全。⑥