洛阳市体育中心乒乓球台案 每天6点至14点可免费使用

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市体育中心广场附近是否有公益性乒乓球场所？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市体育中心广场附近是否有公益性乒乓球场所？

市体育局回复：洛阳市体育中心体育馆内专门设置有若干标准乒乓球台案，日常每天6:00~14:00全年免费对民众开放；国家法定节假日、全民健身日8:30~18:00免费对民众开放；每周一至周日下午14:00~21:00安排的是运动队训练时间。体育中心体育馆位于体育广场正南面，王城大道与开元大道交叉口西北角方向的圆形场馆，欢迎广大的乒乓球运动爱好者前往锻炼健身。

>>>点击查看原帖 ⑥