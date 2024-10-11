央媒观洛｜非遗焕新力——三彩交融 壁画流彩

洛阳三彩壁画是在传统三彩工艺的基础上发展起来的一种平面陶瓷版画艺术，烧成后的壁画具有“亮”“融”“流”“艳”四个特点。

洛阳三彩壁画是在传统三彩工艺的基础上发展起来的一种平面陶瓷版画艺术，烧成后的壁画具有“亮”“融”“流”“艳”四个特点。

这是成果创作的三彩壁画作品《瑞兽录——青龙》和《瑞兽录——朱雀》(12月3日摄)。

在洛阳花城美陶工作室，今年27岁的成果是河南省洛阳市非物质文化遗产三彩壁画制作技艺的第五代传承人。她自幼跟随父亲学习绘画，16岁时开始和父亲一起参与三彩壁画的制作。通过不断实践与积累，成果目前已能够熟练掌握画稿、扎稿、立线、施釉、烧制等三彩壁画制作技艺的关键步骤。

12月3日，在洛阳花城美陶工作室，成果(右)在父亲成永胜的指导下施釉。

12月3日，在洛阳花城美陶工作室，成果(右)与父亲成永胜在讨论釉色的选取。

相比于父亲，成果的作品更倾向于用年轻化、个性化的形式来表达。“在守正的基础上，我们青年一代的传承人还需要创新，国潮、卡通这类元素，都会体现在我的作品里，这样更能符合新时代的审美。”成果说。

12月3日，在洛阳花城美陶工作室，成果将扎好的画稿拓印至素坯上。

12月3日，在洛阳花城美陶工作室，成果在画稿。

12月3日，在洛阳花城美陶工作室，成果(右)在组装三彩壁画文创产品。

12月3日，在洛阳花城美陶工作室，成果在施釉。

12月3日，在洛阳花城美陶工作室，成果(前)与同事在讨论三彩壁画文创产品。

记者：李安 李嘉南

报道员：曾宪平 刘冰 杨思梦