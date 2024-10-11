孝老敬亲！洛阳一老人喜迎百岁生日

近日，记者接到一读者电话：“我五娘要过100岁生日，家里人希望记者朋友能前来观礼，一同分享这份喜悦……”记者欣然答应。

大伙儿给程爱琴老人祝寿 （张江涛 摄）

近日，记者接到一读者电话：“我五娘要过100岁生日，家里人希望记者朋友能前来观礼，一同分享这份喜悦……”记者欣然答应。

200多年来，她是家族中的第一位百岁老人

11月29日，云淡风轻，暖阳高照，是个难得的好天气。洛龙区佃庄镇黄庄社区的一家酒店里，高朋满座，热闹非凡，村民程爱琴的百岁寿诞庆典就在此举行。老人穿红衣、戴红帽，一身喜庆。她端坐在舞台中央，依次接受儿子张荣正、张全正，女儿张淑玲、张淑存，孙辈张炎晓等及众多亲戚朋友的祝福。

张百田曾在村里干了多年党总支书记，对程爱琴老人及其家人非常了解。他说：“今天这场活动不同寻常，通过查阅家谱，证实程老太太是村里张姓家族中，200多年来第一位百岁老人，可喜可贺。更难能可贵的是，老人团结乡邻、孝敬公婆、相夫教子、勤劳节俭的秉性，赢得了全村人的尊敬和爱戴。”

黄庄社区居委会党总支书记卢红奇表示，这不仅仅是老人的家事，更是村里的一件大事。通过这场活动，让村里尊老爱幼的风气更加浓厚，让老人安享幸福晚年，越来越长寿。

尊老爱幼的家风，一辈辈传承下来

程爱琴老人的侄子张荣耀今年66岁，他一边安排戏班子成员敲锣打鼓、唱戏，一边张罗酒店里的事情，在活动现场跑前跑后，忙个不停。提起伯母，他言语间充满了自豪：“娘娘不仅对自家的孩子好，对我这做侄子的，也像亲生儿子一样看待。我经常去看她，老人见到我，就拉着我的手说个不停，让我感觉很温暖。伯父虽已去世多年，但娘娘家尊老爱幼的家风，还是一辈辈传承下来。”

说到家风，张荣正、张全正哥俩也打开了话匣子。“我们兄弟姐妹几个，从我妈身上学到很多做人的道理。她与人为善，勤俭持家，孝敬老人在村里也是出了名的。我爷爷生前身体不好，患有高血压、偏瘫等病，照顾他的重担大部分都落在了我妈身上。在印象里，我妈从来不急不躁，非常贴心、细致。”张荣正说，“老妈经常教育我们，不要怕吃亏，即使吃了亏，也要把关系维护好，而且不能生气，不然对身体不好。作为一个农村老太太，我妈还是很有见识的。”

“20世纪60年代，那时家里很穷，生存都很困难，我奶奶有心脏病，后来双目失明，爸妈千方百计给老人治病，为此还卖了家里唯一耕种田地的骡子。那时我还没出生，这些都是听村里长辈说的。爸妈他们太不容易了。”张全正说着，眼眶红了。