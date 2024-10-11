后续报道：人民西路13号院污水管道堵塞问题已解决

“小区污水管道堵塞问题已经解决了，感谢晚报的报道。”昨日，市民刘先生联系记者，说了一个好消息。

“小区污水管道堵塞问题已经解决了，感谢晚报的报道。”昨日，市民刘先生联系记者，说了一个好消息。

刘先生是西工区人民西路13号院1楼的沿街商户，小区污水管道堵塞，对其生活、经营造成困扰。本网以《这件事到底归谁管？》为题，对相关情况进行报道。

“记者过来采访的次日，就有人到小区查看情况，并对污水井进行了简单的清理，但效果不明显。”刘先生说，12月2日上午，西工区光明社区工作人员带着工人来到小区，对污水管道进行了疏通，污水外溢问题得到彻底解决。

西工区光明社区工作人员说，人民西路13号院属于老旧小区，污水管道堵塞属于历史遗留问题。向上级反映后，他们找到该小区的多家产权单位，并与小区居民沟通协商，以便集思广益解决污水管道堵塞问题。

西工区光明社区工作人员说，经过多日协调，最终敲定了疏通方案。随后，他们找来工人，先对该小区的污水管道进行疏通，再对22口污水井里的泥沙、生活垃圾等进行清理，目前已完成疏通工作。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）