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“银发力量”，不容忽视的时代力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.12.05 08:36

　　《咬文嚼字》编辑部公布2024年十大流行语，“班味”“松弛感”“银发力量”“小孩哥/小孩姐”等入选，其中“银发力量”一语的流行，折射出老年群体在社会中产生的时代力量。

　　流行语是社会的一面镜子。2024年十大流行语，勾勒出年度风云际会的画卷，让人从中感悟时代的变迁，触摸潮流的脉搏。当前，全国60岁及以上老年人超2.96亿，随着人口老龄化程度的加深，“银发浪潮”扑面而来，老当益壮又老骥伏枥的“银发力量”，成了社会各个领域不可忽视的力量。

　　“银发”不只是衰老的标志，也是时光赋予的独特魅力。老年人不是负担，而是推动社会进步的新力量。近年来，“银龄行动”兴起，一些老专家开展支农支教、健康服务等公益行动，一些老劳模开展直播宣讲，把新时代的巨大变化“多向年轻人讲一讲”，不少“老年能人”在社区治理中发挥余热、一展身手，他们仍是时代的“弄潮儿”。“银发经济”崛起，不少老年人有钱有闲，他们爱网购、爱健身、爱减肥、爱旅游，在KTV下午场中撑起了“半边天”，在全国旅游总人数中贡献两成份额，在老旧小区适老化改造中撬动一个万亿级“蓝海”，仅老楼加装电梯市场潜力就达2.6万亿，“银发经济”涉及医疗保健、旅游、教育培训、文化娱乐等领域，为经济增长注入源源不断的动力……这些都是“银发”族词语流行的原因，同时也证明，“银发经济”的潜力是巨大的，全社会应当读懂这一时代脉动，为老年人创造更好的生活环境。

　　应该看到，老年群体的需求尚未得到充分满足，老年红利的挖掘还有很大的空间。如何善待老年人，用好“银发力量”，让“银发力量”成为“朝阳力量”，让“银发产业”成为“朝阳产业”，让“银发经济”成为城市经济新的增长点，值得我们探索。

　　流年似水，日月如梭。2024年行将过去，盘点年度流行语，也算一种“年终总结”。展望未来，不妨跟上“银发力量”前进的脚步，加快洛阳适老化建设，针对老年群体推出更多的产品、服务和消费场景，让老年人既老有所养、老有所乐，又老有所为。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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