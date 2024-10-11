寒冬腊月 烧地卧土（古人过冬那些事儿）

上篇讲古人温室种菜，从汉至唐屡遭禁止，为何？人还住不起暖房呢，竟然温室种菜，皇帝都不忍心下口！今天咱就说说，古人如何取暖。

上篇讲古人温室种菜，从汉至唐屡遭禁止，为何？人还住不起暖房呢，竟然温室种菜，皇帝都不忍心下口！今天咱就说说，古人如何取暖。

烧地卧土

某天扫了一眼电视剧《东宫》，看到一个有趣的细节：落难公主发烧，烧得迷迷糊糊，梦中频频喊冷。侠客架起柴火，把火烧旺，再移除火堆，将公主挪到烧过的土地上。

这种取暖方式，可谓现代火炕、地暖的“老祖宗”，古人称“烧地眠，炙地卧”，也作烧地卧土。

据《左传》记载，春秋时期，宋平公跟前有个寺人(宦官)叫柳，颇为受宠。宋平公的儿子公子佐讨厌柳，想杀了他。

公元前532年冬天，宋平公去世，公子佐继位，是为宋元公。宋元公为父守孝，按礼应“寝苫枕草”。

宋国国都在今商丘，不像洛阳这么多山，冬天气温略微高一点，即便如此，腊月里坐卧在地，就垫点儿草，估计也不好受。

柳是个有心人，每天用炭火将宋元公坐卧之处烤得暖暖的，并在宋元公到达之前将炭火移除。宋元公身体暖了，心也暖了。这样暖心的寺人柳，哪舍得杀？继续宠吧。

北方大炕

如果在屋子里持续使用烧地卧土的法子取暖，就要垒炕了，炕是什么时候有的呢？

西汉刘向在《新序》中称，卫灵公穿狐裘，坐熊席，内室有灶，所以不冷。可见春秋时期生活条件不太好，尊贵如国君也不过是在内室烧灶取暖罢了。

到了汉代，皇后住上了椒房殿。椒房殿的墙壁涂有以花椒为原料的保温层，暖和，但极昂贵。西晋京师洛阳，石崇跟王恺斗富，石崇就用花椒涂墙，奢侈之名传千载。

以上人物非富即贵，他们有没有睡过炕？民国文学家徐珂在《清稗类钞》中梳理过炕的历史，发现唐以前的史料中提到冬季取暖问题，有灶有炉有暖房，却没有炕；到了唐宋时期，史书中才出现关于炕的记载，比如高丽人“冬月皆作长坑(炕)，下燃煴火以取暖”，女真族“环屋为土床，炽火其下，寝食起居其上，谓之炕”，金朝开国皇帝完颜阿骨打还曾在炕上举办国宴，召集诸酋长共食。上篇我们讲唐代有官员命百姓在炕上种菜，以备进献，讨好唐太宗，也算旁证。

徐珂在书中称，清代“北方居民，室中皆有大炕”，这炕由土混着砖石砌成，幅宽五六尺，三面连墙，紧依南窗以取光；前通坎道，烧炭取暖。贫苦人家还在炕旁垒灶，做饭兼取暖，男女老幼都聚在炕上——虽贫穷，但一家人聚在一起，热热闹闹，也不失为一种幸福！

前两年，考古人员在河北邯郸赵窑遗址发现商代火炕，可见古人使用火炕由来已久，也许那时的火炕另有其名。

宫廷地暖

如果火炕足够大，大到充满整个家，那不就成地暖了？如今不少人家用上了地暖，这可是明清时期帝王才能享受的。

故宫博物院研究馆员周乾写过一篇文章，专门介绍故宫里的古代皇家地暖，说与现代人采用的水地暖或电地暖不同，故宫里的地暖采用室外烧火、加热室内地砖的供热方式，俗称火地或暖地。难怪乾隆皇帝会写“人苦冬日短，我爱冬夜长”，他家冬天连地板都是热乎的，搁谁谁不爱？

紫禁城冬天烧炭取暖，御用红箩炭，明代宦官刘若愚在《酌中志》中介绍，此炭由易州(今河北易县)一带山中硬木烧成，运至红箩厂，按尺寸锯截，编小圆荆筐，用红土刷筐而盛之，故名曰“红箩炭”，每根长尺许、直径二三寸，“气暖而耐久，灰白而不爆”。周乾说，炭灰还被宫人收集起来，垫马桶、便盆。

看到这儿，您会不会想起白居易那首《卖炭翁》？卖炭翁，伐薪烧炭南山中，驾车到京城卖炭，谁知遇上出宫采购的宦官，“一车炭，千余斤”，就换了“半匹红纱一丈绫”。

此诗为白居易讽刺唐朝宫市所作，唐德宗贞元末年，宫中派宦官到民间市场强行买物，口称“宫市”，实为掠夺。诗豪刘禹锡参与的永贞革新，其中一项重要改革就是“罢宫市”。

富人烧炭，穷人烧柴，守着矿山的就烧煤。南宋人朱弁(音同变)曾作为中原使臣出使金朝，被金人扣留北方十六年。他在《炕寝三十韵》一诗中写道：“御冬貂裘弊，一炕且跧(音同全)伏。西山石为薪，黝色惊射目。方炽绝可迩，将尽还自续。飞飞涌玄云，焰焰积红玉。”能当柴烧的黑石头，说的正是煤。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）