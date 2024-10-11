提醒！羽绒服“绒子含量”不等于“含绒量” “绒子”才有保暖作用

日前，有媒体报道部分网售低价羽绒服存在“以丝代绒”造假的情况，引起社会关注。寒冬已至，我市羽绒服市场的销售情况如何？消费者选购时如何辨别标注信息？怎样选购质量可靠的羽绒服？3日，记者进行了采访。

日前，有媒体报道部分网售低价羽绒服存在“以丝代绒”造假的情况，引起社会关注。寒冬已至，我市羽绒服市场的销售情况如何？消费者选购时如何辨别标注信息？怎样选购质量可靠的羽绒服？3日，记者进行了采访。

羽绒服价格有所上涨 不少市民持观望态度

3日上午，在涧西区一处大型综合商场的羽绒服专区，各类款式的羽绒服令人眼花缭乱。记者翻看一款售价699元的短款羽绒服内侧水洗标，上面标注该款羽绒服的填充物为鸭绒，绒子含量为90%，充绒量随着尺码的增加有所增多，以170/92A尺码为例，其充绒量为161克。“今年羽绒服的价格比去年贵了一些，但我们现在有促销活动，还是比较划算的。”促销人员说。

当日中午，位于洛龙区的泉舜购物中心正值客流量高峰期，虽然不少品牌羽绒服售卖商家都推出了“爆款打折”“促销特惠”活动，但进店的顾客大多以试穿为主，购买的人比较少，“家里还有羽绒服，我想等到明年春天反季促销的时候买。”一女士在试穿之后对朋友说。

市民牛女士酷爱网络购物，每年冬季都会购买一件新款羽绒服。“我今年在几个电商平台看了好久，最终还是没有下单。”她说，自己近期也关注了部分直播间羽绒制品以“丝”代“绒”的相关报道，加上没有选中特别满意的款式，所以暂时不打算再买羽绒服了。