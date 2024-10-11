钱的别名可真多（下）（河洛学堂）

谈钱也可以很优雅，比如：“今天出门忘了带白水真人。”抑或：“我可不是一个人旅行，有孔方兄全程做伴。”钱的这些雅号有何来历，今天再讲三个。

谈钱也可以很优雅，比如：“今天出门忘了带白水真人。”抑或：“我可不是一个人旅行，有孔方兄全程做伴。”钱的这些雅号有何来历，今天再讲三个。

青蚨

晋人干宝在《搜神记》里讲了一个很玄乎的故事，说南方有一种虫，长得像知了，将卵产在草叶上。人若把卵取走，雌虫就会飞来找，不论远近，即使把卵藏起来，雌虫也能找到。人们由此编了青蚨还钱的故事：用雌青蚨的血涂钱，用小青蚨的血涂贯(穿钱的绳)，用这钱买东西，过不了多久，钱就会自行回来。

这故事并非纯属虚构，现代有人研究，青蚨的原型可能是田鳖、桂花蝉，雌虫产卵后，雄虫负责护卵。细心的古人早在春秋时期就发现了青蚨护卵的天性，只不过误以为是雌虫护卵。人们希望花钱买东西，钱却不会少，“青蚨飞去复飞来”。明杂剧《城南柳》中有：“则你那尊中无绿蚁，皆因我囊里缺青蚨。”绿蚁指酒，这是说没钱买酒啊！

上清童子

唐人传奇集《博异志》中说，贞观年间，宰相岑文本下朝后住在山亭避暑。一天中午，有人叩院门，自称“上清童子元宝”。岑文本一看，是个年轻道士，头戴“浅青圆角冠”，身穿“浅青圆帔”，足蹬“青圆头履”，“衣服轻细如雾”，十分特别。岑文本好奇，这衣冠形制啥来头？元宝说：“夫道在于方圆之中，仆外服圆而心方正。”岑文本又问，您这衣料产自何处？元宝说：“此是上清五铢服。”说着说着天色渐晚，二人道别，元宝一出门就没影儿了。后来他们常在山亭会面，岑文本觉得元宝不一般，就派人跟踪，竟在其消失处挖出一座古墓，墓中仅有古钱一枚。自从得了这枚钱，岑文本就日渐富有；古钱丢失那天，他便死了。

没奈何

据《宋人轶事汇编》载，在一场南宋宫廷宴会上，伶人表演搞笑节目，说“世间贵人，必应天象”，用一文钱就能看一个人对应什么星。

伶人用铜钱窥皇帝，见帝星；窥秦桧，见相星；窥韩世忠，见将星；窥张循王，不见星。大家惊讶，叫他再看一次！伶人再看，说还是不见星，但见张循王坐在钱眼里。掉钱眼里的典故就是打这儿来的。

张循王家银子多，他命人“每千两铸一球”，叫“没奈何”，谁来也偷不走，还真名副其实！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）