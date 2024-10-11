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洛阳（伊滨）产业人才交付中心揭牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.05 08:21

　　昨日，洛阳(伊滨)产业人才交付中心揭牌。

　　洛阳(伊滨)产业人才交付中心由伊滨区区属洛阳国创产业发展有限公司与市人才集团共同发起成立，也是市人才集团与县区合作设立的第一家专业人才服务机构。该中心将通过资源集聚、整合、优化，打造资源丰富、区域领先的人才服务平台，推动人才集聚、合作交流和创新驱动，对加快推动伊滨乃至洛阳的人才工作创新发展具有积极作用。

　　该中心相关负责人表示，中心成立后将持续聚焦伊滨重点产业、科技创新、人才引进等工作，围绕龙门实验室、伊滨智慧岛、宁德时代洛阳基地上下游企业等，提供高端人才引进、人才交流培养、人力资源服务、“产学研”深度融合、创新创业等服务，推动产业加快发展。

　　当日，洛阳(伊滨)产业人才交付中心还与龙门实验室、华域汽车、佛光装备制造、洛阳合丰办公家具、洛阳科飞亚家具、洛阳震海家具等进行签约，将为这些企业提供人才引进、人事代理、劳务派遣等服务。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 谢磊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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