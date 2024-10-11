宪法进校园 法治护成长

近日，栾川县人民法院联合共青团栾川县委走进栾川县中等职业学校，开展“宪法进校园”法治宣讲活动，弘扬宪法精神，维护宪法权威。

近日，栾川县人民法院联合共青团栾川县委走进栾川县中等职业学校，开展“宪法进校园”法治宣讲活动，弘扬宪法精神，维护宪法权威。

活动期间，法院干警通过实际案例，深入浅出地阐述了宪法赋予公民的权利与义务，让同学们深刻认识到宪法与日常生活息息相关，积极引导学生自觉学习宪法、维护宪法，增强宪法意识，坚定理想信念，做遵纪守法的新时代青年。