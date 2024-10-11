凝聚青年志愿力量 传递洛阳城市温度

今年12月5日是第39个国际志愿者日。4日，团市委联合洛阳理工学院、国网洛阳供电公司、市青年志愿者协会、市律师协会等，组织60余名青年志愿者走进洛龙区广利社区，为辖区居民免费提供家电维修、理发、普法宣传等志愿服务。

今年12月5日是第39个国际志愿者日。4日，团市委联合洛阳理工学院、国网洛阳供电公司、市青年志愿者协会、市律师协会等，组织60余名青年志愿者走进洛龙区广利社区，为辖区居民免费提供家电维修、理发、普法宣传等志愿服务。 今年12月5日是第39个国际志愿者日。4日，团市委联合洛阳理工学院、国网洛阳供电公司、市青年志愿者协会、市律师协会等，组织60余名青年志愿者走进洛龙区广利社区，为辖区居民免费提供家电维修、理发、普法宣传等志愿服务。 此次活动主题为“贡献志愿力量 创建美好生活”，旨在弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，凝聚广大青年力量，传递城市温度。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 白淞仁 摄）