涧西区：普及宪法知识 弘扬宪法精神

昨日是第十一个国家宪法日。当天，涧西区在牡丹广场组织开展“12·4”国家宪法日暨“司法行政开放日”主题活动，大力弘扬宪法精神，树立宪法权威，推动宪法学习宣传形成新热潮。 公安干警现场普法 昨日是第十一个国家宪法日。当天，涧西区在牡丹广场组织开展“12·4”国家宪法日暨“司法行政开放日”主题活动，大力弘扬宪法精神，树立宪法权威，推动宪法学习宣传形成新热潮。 此次活动以“大力弘扬宪法精神，推动进一步全面深化改革”为主题，通过组织宪法宣誓、快闪表演、法律咨询、趣味游戏等活动，向公众普及习近平法治思想和宪法、民法典、未成年人保护法等法律法规。 在表演区，18名新执业律师代表身着整齐的律师袍，右手举拳，在领誓人带领下进行宪法宣誓。快闪表演《宪法三句半》，吸引了群众驻足观看。普法区设置了32个展台，为群众提供法律咨询，展示仿真毒品及警用装备，让群众对毒品有了更直观的认识，提升了群众对毒品的警惕性和辨识能力。游戏区精心设计了“宪法滚滚乐”“我与宪法合个影”等一系列相关互动游戏，让群众在互动体验、寓教于乐中学习宪法知识、强化宪法意识、提升法治素养，营造了尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的浓厚氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 吴雅露 王景亮 文/图）