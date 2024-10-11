创新普法载体！“河洛普法”云助手上线

近日，市司法局“河洛普法”云助手上线，创新普法载体，推动宪法法律学习宣传走到群众身边。

近日，市司法局“河洛普法”云助手上线，创新普法载体，推动宪法法律学习宣传走到群众身边。

“河洛普法”云助手以微信形式，将普法宣传视频、普法案例、法律条文等内容植入全市各“法律明白人”微信群，开展“宪法宣传每日一课”活动，打通普法宣传“最后一公里”，努力实现普法全覆盖、无死角。

市司法局有关负责人表示，将持续关注涉宅基地转让、继承、土地承包、防校园欺凌、防范非法集资和电信诈骗、道路交通安全、酒驾、消防等群众关心的热点法律问题，利用“河洛普法”云助手面向更广大的社区群、村居群开展法治宣传，让大家更加便捷地“掌”上学法，引导群众学法用法，为进一步提升公民法治素养、推进法治洛阳建设提供法治保障。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 朱明宇)