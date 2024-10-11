偃师区顾县镇：乡村振兴“花”样新

近日，偃师区顾县镇嘉利花卉园艺场温室大棚内鲜花烂漫、温暖如春，花农们忙着管护花卉、培育新苗。 近日，偃师区顾县镇嘉利花卉园艺场温室大棚内鲜花烂漫、温暖如春，花农们忙着管护花卉、培育新苗。 该园艺场负责人段永杰、段丽萍夫妇都是顾县镇人，他们几年前外出学习花卉种植技术，返乡后在当地政府支持下流转110亩土地，建起50个温室大棚，因地制宜培育发展花卉种植产业，带动附近群众数十人就业，年培育景观类花卉100余万盆，畅销省内外，打造出乡村振兴新“花”样。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 王雷 摄）