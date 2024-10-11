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栾川县：共赴山水间 “宿”有新天地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.05 08:26

　　冬日暖阳下，重峦叠嶂、流水潺潺。

　　近日的一个清早，走进栾川县耕莘街道大南沟社区，举目远眺，老君山上，金顶在朝阳的照耀下熠熠生辉；环顾四周，融入山间的民宿疏密有致，自成风景。

　　来自郑州的游客刘芳不急于进山。闲坐“云栖山居”民宿内，冲、泡、沏，转眼一杯工夫茶上台。窗外，群山环拱，天寒红叶稀；窗内，三两友人，盏小聚茶香。

　　“山不仅在远方，也在窗边、小院。很享受这种‘慢生活’的自如。”刘芳感慨，“推窗见景、‘诗和远方’，仅仅是住一天民宿，便不虚此行。”

　　漫步大南沟社区，沿着汩汩山泉徐行，一边是从天南海北来此的自驾游汽车穿梭，一边是老村舍民宿“组团”翻新。亦“宿”亦景，因“宿”而来，已成为津津乐道的时尚和风潮。

　　“旅游，岂止游山玩水、吃吃喝喝，重点在放慢脚步，体验不一样的生活方式。”说起追风投资民宿的底气，“云栖山居”投资人杨丰打开话匣子。这两年，杨丰投入400万元对民宿改造升级，从落地大窗，到拱门屏风，再到亲子帐篷，让自由洒脱的情绪价值瞬间拉满，20多间大小套房一到旺季就供不应求，一天万把块进账不是难事。

　　拥有类似想法的，还有栾川乡“半山云逸”民宿投资人赵鹏翔。

　　穿越竹林、踏石徐行，走过圆形拱门，可以看到小院内的石雕栅栏、精致盆景、优雅茶具，别有洞天。“精致民宿，藏着年轻人的‘诗和远方’，本身就是一片风景。”赵鹏翔说，“注重文化交流，营造家居氛围，深深抓住游客的心。许多客人甚至会提前半个月预订。”

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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