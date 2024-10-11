“万亩丹参”别样红！嵩县赋能特色产业集中连片发展

初冬，正是丹参种植的好时节。日前，在嵩县城关镇叶岭村，村民叶建明在田里忙碌着，栽种下一株株丹参苗。

董广聚展示丰收的丹参

初冬，正是丹参种植的好时节。日前，在嵩县城关镇叶岭村，村民叶建明在田里忙碌着，栽种下一株株丹参苗。

一旁，叶岭村党支部书记、村委会主任董广聚一边做着技术指导，一边向记者分享着丰收的喜悦：“前段时间刚收完丹参，咱们这一片丹参亩均产量达1500公斤，最高亩产2000公斤，亩均收益突破了9000元！”说到兴奋处，董广聚伸出4根手指头，“一亩地净利润4000元”。

丹参又名赤参、紫丹参、红根等，具有降低血压、活血散淤、消炎止痛等功效，是一种安全又可靠的中药材，市场价格相对稳定。叶岭村是嵩县较早种植丹参的村子，早在2021年就开始种植丹参，目前种植面积2500亩，探索出“公司+合作社+基地+农户”的丹参种植新模式。

“村里成立种植合作社，以每亩500元价格集中流转土地种植丹参。嵩县当地药企免费为合作社提供种苗和技术服务，负责回收丹参，农户可参与合作社组织的丹参种植和管护等相关工作。”董广聚说，叶岭村丹参种植已形成一套完整的产业链条，带动周边北园、朱村、孟村、于沟、杨岭等村种植丹参，形成20公里丹参产业带。

如何在原有基础上进一步扩大丹参种植面积，带动更多村庄通过种植丹参实现增收？今年10月，嵩县成立叶岭片区万亩丹参产业联合党委，进一步发挥党建引领作用，整合各方资源，辐射带动更多的党员、群众参与到产业发展中，为实现丹参产业规模化、集约化、链条化发展提供坚强组织保证，带领村集体和群众实现“双增收”。

“联合党委自成立以来，已扩大丹参种植面积约7000亩，计划到明年形成5万亩丹参种植规模。”董广聚说，今年联合党委将统一推广GAP(农业良好规范)种植，实现全程标准化、规范化生产，从源头上保护和提升中药材的道地性，进一步提升丹参产业种植效益。

今年以来，嵩县根据县十大产业片区集中连片发展需要，围绕中药材种植等产业项目成立片区联合党委。由乡村致富带头人、产业发展带头人担任党委书记，相关村党组织负责人、种植大户担任党委委员，下设种植、管理、购销等若干功能型党小组。联合党委带动整合片区发展资源，积极招商引资，协调种苗、化肥、农药、机械等农机农资，推广“六个统一”GAP种植模式，建设数智5G全程溯源系统，帮助产业项目实现种植、管理、销售规范化、市场化发展。

截至目前，该县成立片区联合党委3个、产业发展中心村党总支9个，组建十大片区功能型党组织25个、项目建设党支部4个，带动嵩县道地中药材种植面积突破70万亩。下一步，该县将以“有效增加群众收入”为导向，强化改革意识，创新基层党组织设置方式，以党建引领本土特色产业发展，不断提升基层治理能力和治理水平，推进乡村全面振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 韩子元 李艺超 文/图）