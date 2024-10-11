3日至昨日，市长徐衣显率队赴苏州昆山，参加洛阳(昆山)招商推介会，与台湾“三三会”理事长、台玻集团董事长林伯丰，中国工程院院士、中国建材集团首席科学家彭寿等举行工作会谈，深入对接推进项目合作等事宜并鉴签。

徐衣显率队参加洛阳（昆山）招商推介会 与林伯丰、彭寿等会谈并鉴签

洛台情深同心同向打造两岸合作新典范

融合共赢同力同行构建现代化产业体系

3日至昨日，市长徐衣显率队赴苏州昆山，参加洛阳(昆山)招商推介会，与台湾“三三会”理事长、台玻集团董事长林伯丰，中国工程院院士、中国建材集团首席科学家彭寿等举行工作会谈，深入对接推进项目合作等事宜并鉴签。

“三三会”是台湾具有重要影响力的工商团体之一，长期积极参与两岸产业交流合作，会员皆为台湾排名前100位以内的大企业负责人。台玻集团成立于1964年，是台湾第一大玻璃生产商、世界第二大玻璃纤维布生产企业。本次招商推介活动由“三三会”牵线搭桥，洛阳市和台玻集团联合承办。

徐衣显向出席活动的台商代表表示热烈欢迎，并介绍了洛阳经济社会发展情况。他表示，近年来，洛阳市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持以创新为引领，聚焦“建强副中心、形成增长极”，大力发展“四新一装备”风口产业，加快构建现代化产业体系。厚重的洛阳古今辉映、诗和远方，沉浸式文旅持续爆红，高品质古都文化体验区链古接今，世界客属第33届恳亲大会惊艳全球，成为顶流出圈的世界级旅游目的地。奋进的洛阳蝶变升级、向新图强，老工业基地焕发新生，现代农机装备产业集群挺进“国家队”，“5+17”优势产业链群营收规模即将突破4600亿元，建设转型跨越的现代化制造业名城。创新的洛阳动能澎湃、活力迸发，伊滨科技城全面起势，中原创新港蓄势待发，3800多个创新平台、4400多家科创企业重塑创新体系，构建引擎强劲的区域性科技策源地。开放的洛阳机遇叠加、潜力巨大，诸多重大战略交织融汇，更高发展定位赋能加持，国家“五大平台”联动发展，大批试点政策落地开花，打造蓄势崛起的高质量增长极。两岸一家亲，洛台情更深。希望“三三会”广大台胞台商走进洛阳、扎根洛阳，共享机遇、投资兴业。洛阳将以更优服务、更佳环境，让各位台胞台商放心创业、安心发展、舒心生活，共同打造两岸文化交流、经贸合作、产业合作新典范。

林伯丰表示，洛阳文化底蕴深厚、创新氛围浓厚、产业实力雄厚，洛台两地合作潜力巨大、空间广阔，“三三会”将秉持“两岸一家亲”立场，发挥服务台商台企功能，带动更多台湾企业家到洛阳投资兴业，加强两岸经贸、文化及人员交流，推动双方合作不断迈上新台阶。

在招商推介会上，市商务局推介“四新一装备”产业招商需求，汝阳县介绍硅基新材料产业发展情况。汝阳县与台玻集团签署战略合作协议，将在汝阳建设电子级玻璃纤维丝、纤维布池窑拉丝生产线。

徐衣显到台玻集团昆山基地的台嘉玻璃纤维有限公司考察，并与林伯丰、彭寿等举行工作会谈。三方一致表示，将以此次签约为契机，抢抓风口机遇，发挥台玻集团技术、人才等优势，协力推进项目加快落地，同步对接上下游、畅通产供链，嫁接新技术、提质新模式、重构新链条、塑造新品牌，助力洛阳打造国内一流新材料产业集群。

考察团一行还到上海的戴德梁行中国区总部等洽谈主题度假区、主题酒店等领域合作。

“三三会”顾问冯寄台，“三三会”顾问、北威国际集团董事总经理刘忆如，台玻集团纤维事业部总经理林嘉佑等20余位台商代表，省台办副主任刘隽，市领导韩治群、王太钢等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)