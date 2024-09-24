千百年客家文脉源远流长，五十载世客盛会花开洛城。24日上午，世界客属第33届恳亲大会新闻发布会在洛阳举行。

世界客属第33届恳亲大会新闻发布会举行

徐衣显、孙延文出席

千百年客家文脉源远流长，五十载世客盛会花开洛城。24日上午，世界客属第33届恳亲大会新闻发布会在洛阳举行。

市长、世界客属第33届恳亲大会筹委会主任徐衣显出席并作主题发布，介绍洛阳市情及世客会相关情况。市政协主席孙延文、全球客家·崇正会联合总会总执行长曾观涛、市政协副主席魏险峰等出席发布会，并就世客会筹备、主要活动、开幕式策划组织和大会会徽、吉祥物设计等回答记者提问。

徐衣显在主题发布中说，永怀河洛间，煌煌祖宗业。洛阳是华夏文明的重要发祥地，也是全球一亿多客家人的祖根地。1700多年前，客家先民离开洛阳、首次南迁，播衍四方、走向世界。1700多年来，虽然相隔万里，但相承的血脉、相连的文化、相通的心灵，仍然让客家人命运相系、心手相依。世界客属第33届恳亲大会寄托着客家乡亲的浓浓乡情，承载着河洛儿女的殷殷期盼，洛阳市将精心准备、精益求精，倾心奉献一场河洛风韵、客家风情、国际风采的精彩盛会。

徐衣显突出洛阳“客家祖根地”国际性品牌，围绕“客聚神都、心向洛阳”，向全球客家乡亲和海内外朋友介绍了洛阳血脉相连的故土深情和古都新韵的精彩蝶变。他说，客聚神都、探源洛阳，一起触摸历史文脉，探寻泱泱华夏、煌煌文明之光，共赴一场穿越古今、读懂中国的文脉传承之约。客聚神都、寻根洛阳，重走客家路，重温客家情，圆梦祖根地，共襄一家亲，共赴一场拜祖崇宗、怀国爱乡的精神赓续之约。客聚神都、畅游洛阳，共同领略山水美景、古韵新风，沉浸体验家乡顶流出圈、魅力出彩，共赴一场古今辉映、山水交融的诗和远方之约。客聚神都、感受洛阳，切身感受蓬勃脉动、欣欣向荣，切实体验家乡百尺竿头、更上层楼，共赴一场向新图强、高质发展的时代奋进之约。客聚神都、携手洛阳，同心谱华章，共创新辉煌，共赴一场前程锦绣、宏图大展的砥砺前行之约。在外为客、回洛为家，万里归鸿、千年圆梦。洛阳再次向全球客家乡亲发出诚挚邀请，期盼您，回家，回家，回家！

世界客属第33届恳亲大会将于10月24日至26日举行，主题是“客家祖根地 河洛共辉煌”，开幕式定于10月24日晚在隋唐洛阳城国家遗址公园应天门北广场举行，包括入城仪式、火种传递、情景演出等三个部分。本届世客会会徽为“欢聚”、吉祥物是“和和”与“乐乐”，我市精心谋划了“客家回家”火炬传递、赠送“城市钥匙”、“线上回家”、牡丹种植和认领等特色活动，还将举行客家文化学术交流、客家青年发展大会、经贸对接、拜祖大典等系列活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)