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第二期中奖名单公布！2024年洛阳市“洛城无邪”反邪教网络答题活动时间延长啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.21 15:59

　　自4月20日洛阳市“洛城无邪”反邪教网络答题活动启动以来，全市各级各部门积极组织，广大干部职工、党员群众积极参与，总答题次数超过40余万次，在全社会营造了浓厚的反邪教氛围。

　　为进一步扩大反邪教宣传的覆盖面，本次活动结束日期将延长至5月31日24时，请没有参与活动的广大市民朋友积极参与！扫描(点击)下方二维码，关注“洛阳网”“河洛政法”微信公众号、“百姓呼声”客户端，观看《识别“全能神”这六招你必学》小视频，参加答题吧！

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　　本次活动第二期赠送手机流量中奖名单公布如下，活动相关协办单位会在5个工作日(包含公布当日)内将流量赠送至获奖人答题所用手机账号。

　　(中奖名单)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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