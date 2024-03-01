聚焦机器人国产化！这家洛阳企业加速冲刺亿元营收

新引进的龙门加工中心火力全开，一批批调试完备的机器人产品整装待发。近日，洛阳美锐克机器人科技有限公司订单增长迅猛，喜报不断。一组营收统计数字，见证了站上风口的“美锐克”速度：2022年2300万元，2023年5800万元……“今年前5个月，我们营收突破5000万元已成定局，年内有望冲刺过亿。”企业负责人刘继鹏谈起发展，满是自豪。

新引进的龙门加工中心火力全开，一批批调试完备的机器人产品整装待发。

近日，洛阳美锐克机器人科技有限公司订单增长迅猛，喜报不断。一组营收统计数字，见证了站上风口的“美锐克”速度：2022年2300万元，2023年5800万元……“今年前5个月，我们营收突破5000万元已成定局，年内有望冲刺过亿。”企业负责人刘继鹏谈起发展，满是自豪。

自豪，不单来源于即将完成三年连续翻番业绩增长，更因为美锐克有望实现的“小目标”，背后蕴含国产工业机器人崛起的“一大步”。

从企业加工车间正密集调试发货的设备外观就可发现，昔日享誉世界的库卡、安川等全球工业机器人“四大家族”已不见踪影，橙黄色的机械臂上彰显的，是亮眼的“美锐克机器人”和“ESTUN”国产标志。

自2021年起，国产智能机器人“四小龙”之一、工业机器人出货量位列国产品牌第一的埃斯顿投资入股美锐克，并与其结成战略联盟。双方开始共同致力于工业机器人本体、智能智造全栈式自动化定制解决方案的研发，业务范围包括焊接生产线、搬运生产线、折弯生产线、喷涂生产线、切割生产线以及打磨生产线等的设计与制造。

强强联手，由此加速开启国产工业机器人的美好春天。

依托“焊割机器人企业研发中心”等科创载体，凭借多年研发先进实力，此前已广泛应用在重工机械、农机设备、钢制办公家具等领域的美锐克机器人产品，搭乘国产“新三样”发展东风，聚焦新能源汽车、光伏等细分行业，开始加速进入多个领军品牌打造的智能制造标杆生产线及工厂。