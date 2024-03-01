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“我可能是世界上唯一能救他的人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.21 10:11
郭佳伟完成造血干细胞捐献

　　“毕业答辩可以推迟，救人的事不能等。”20日，在洛阳市中心医院，洛阳理工学院学生郭佳伟成功捐献252毫升造血干细胞混悬液，用于救治一名广东的10岁血液病患儿。

　　22岁的郭佳伟是内蒙古赤峰人，目前在洛阳理工学院计算机与信息工程学院读大四。2023年2月，在一次无偿献血活动中，他加入中国造血干细胞捐献者资料库。

　　今年4月，郭佳伟接到洛阳市红十字会打来的电话，得知自己与一位血液病患者配型成功，他当即同意捐献。可是，在激动和欣喜之余，他也有一些担忧。

　　原来，红十字会通知的捐献时间是5月20日，而郭佳伟所在院系通知的学生毕业答辩时间也是这一天。也就是说，如果捐献造血干细胞，他的毕业答辩要受影响，甚至可能因此影响毕业。

　　郭佳伟选择了救人，他向院系老师申请推迟答辩。“生命不能重来，我可能是世界上唯一能救他的人。”郭佳伟这样向老师解释申请推迟的原因。

学校老师和同学来看望郭佳伟

　　郭佳伟的举动，得到了所在院系的全力支持。院系协调将其毕业答辩时间延期，为生命“让路”。与此同时，郭佳伟的善举也迅速在学校传开，大家纷纷为他点赞。

　　远在家乡的妈妈和姐姐听说后，同样支持郭佳伟的决定，并专程赶到洛阳为他加油。

郭佳伟的母亲和姐姐从家乡赶来为其加油

　　20日8时，造血干细胞采集工作正式开始。历时4小时35分钟，郭佳伟完成造血干细胞捐献，他也成为河南省第1380例、洛阳市第57例造血干细胞捐献者。

　　“我觉得自己很幸运，希望这些‘生命种子’尽快在他体内‘生根发芽’，祝愿他早日康复。”郭佳伟说，希望有更多的爱心人士参与进来，用博爱和奉献点燃生命的希望。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 裴丹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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