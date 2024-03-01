70岁及以上居民就餐打六折！嵩县这个社区建起邻里大食堂

20日中午，嵩县纸房镇明理社区邻里大食堂内饭菜飘香，不少居民在排队等候。

20日中午，嵩县纸房镇明理社区邻里大食堂内饭菜飘香，不少居民在排队等候。

“这里饭菜好吃又便宜，离家还近，解决了我的吃饭难题。”75岁居民张铁创笑着说，家里只有他和老伴，年龄大了，做饭很不方便。邻里大食堂营业后，他们就成了这里的常客。

“这里对社区外居民采取市场价。社区70岁以下居民能享受八折优惠的邻里价，70岁及以上老人能享受六折优惠。”明理社区党支部书记、居委会主任关晓风介绍，目前每天有100余名居民在此就餐。

明理社区是如何办起邻里大食堂的？

明理社区有1.7万人口，其中有不少老人，有一定的就餐需求，而周边的饭店价格较贵。建设邻里大食堂的想法，逐渐浮现在关晓风的脑海中。

在纸房镇的支持下，今年4月，明理社区邻里大食堂建成投用，为居民提供午餐、晚餐，能同时容纳60余人就餐。在探索中，明理社区按照市场化理念，通过拓展客源、开展配送服务等方式，确保食堂能够长效运转。

关晓风介绍，对行动不便的群体，工作人员可上门送餐，价格优惠，已有十余户居民享受该服务。

目前，明理社区邻里大食堂已基本实现收支平衡。“我们将结合居民需求，提供更优的菜品、服务，方便广大居民尤其是老人就近就餐。”关晓风表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 万崇良）