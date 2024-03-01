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偃师区：移风易俗“搬”上台 文明新风润民心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.21 10:13

　　19日晚，由洛阳市偃师区新时代文明实践中心、偃师区文联主办的“偃”艺夜八点移风易俗专场演出在偃师万达广场精彩上演。其间，小品《要彩礼》、小品《母亲》、男女二重唱《双脚踏上幸福路》等节目以群众喜闻乐见的艺术形式，倡导婚事新办、丧事简办、厚养薄葬等理念，赢得台下观众阵阵掌声。

　　近年来，偃师区以高质量创建全国文明城市为契机，积极探索“文艺+”助推文明乡风建设新路经，通过把移风易俗“展出来”“演出来”“唱出来”，引导市民自觉抵制陈规陋习，争做文明新风的实践者和倡导者。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 温宏杰 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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