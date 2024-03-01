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洛阳围棋国手王冠军：从娃娃抓起，让孩子们接受围棋教育
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.21 08:52

　　“50年前，我在这里学习文化，接触围棋，开启梦想的旅程。如今重返母校，我心里非常激动。”昨日，在农校街小学首届“校长杯”围棋锦标赛(以下简称“校长杯”)现场，61岁的围棋国手、职业八段、省围棋协会副主席王冠军饱含深情地说。

　　王冠军1963年出生于洛阳，11岁学棋，15岁进入国家围棋队，曾蝉联前两届全国围棋名手赛冠军，并以九连胜夺得第一届“霜花杯”全国围棋邀请赛冠军。多年来，他坚守在围棋教学一线，曾执导过周鹤洋、时越、王檄、谢赫等一大批优秀选手。近年来，王冠军倾力推动希望围棋公益项目，将围棋文化推广至偏远的山村校园，得到社会各界爱心人士的认可与支持。

　　当天，在“校长杯”现场，400多名学生在操场上两两对弈。伴着清脆的落子声，身着汉服、衣袂飘飘的“小仙女”“小王子”们，或凝神思考，或成竹在胸，举手投足间尽显儒雅气质。

　　“为母校的发展尽一份力是我多年来的愿望。”王冠军兴致勃勃地观棋，并指导孩子们下棋。他说，学好围棋，能提高智力、陶冶情操、培养大局观，对青少年的身心发展大有裨益。

　　与当年拔尖式培养模式不同，如今的围棋教学更偏重于普及推广。对此，王冠军表示，发展围棋要从娃娃抓起，让孩子们从幼儿园开始接受围棋教育，接受传统文化的熏陶。他会继续耕耘在围棋教学领域，尽己所能，让更多的家乡孩童接触围棋、爱上围棋，让这个民族瑰宝代代相传。

　　作为全国围棋特色学校，农校街小学有400多名学生学习围棋，普及率近100%，这样的数据在全省也属罕见。校长晁晶晶表示，学校将依据不同年龄段学生的特点，制订科学的培养方案，激发孩子们的学习兴趣，让孩子们在围棋道路上行稳致远。同时，他们也将积极与上级沟通协调，为孩子们搭建更广阔的赛事平台，创造更多成长和交流的机会，推动校园围棋活动蓬勃开展。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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