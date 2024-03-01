为生命加速！列车提速救助突发疾病聋哑旅客

聋哑旅客突发疾病，为救人列车提速，提前20多分钟到站，事情发生在18日上午。

聋哑旅客突发疾病，为救人列车提速，提前20多分钟到站，事情发生在18日上午。

当天，由宁波站开往洛阳站的K166次普速旅客列车从信阳站开车后不久，一名旅客突发疾病，浑身抽搐。列车长通过广播寻医，并通知红十字救护员进行急救。随后，列车提速提前到达桐柏站，将旅客送上120救护车接受救治。

8点15分，列车从信阳站开出，13车乘务员樊晓鹏正在检查车门安全，突然听到12车一名男旅客大喊：“乘务员快来！有一名旅客发病了！”

樊晓鹏立即赶到12车看到，一上铺男性旅客躺在卧铺上，浑身抽搐。他赶紧用对讲机呼叫列车长，随后询问该旅客身体情况，可是对方没有应答。

很快，列车长安排广播员通过广播寻找医生，列车上的红十字救护员赶往现场对发病旅客进行急救，并掐其人中、拍打他的肩部。几分钟后，该旅客逐渐恢复意识，但是仍一言不发。

列车长通过该发病旅客手机联系到其父亲，经询问得知该旅客21岁，是一名聋哑人，有癫痫病史，在列车上突然发病，可能由于该旅客携带的药物已经吃完。

为避免发病旅客延误病情，列车长决定将该旅客送往医院接受进一步检查和治疗。经过与铁路调度部门进行电话联系，列车速度由原来的106千米/小时提升到119千米/小时，全力为旅客救治争分夺秒。

最终，列车提前20多分钟到达桐柏站，120救护车已在桐柏站站台上等候，工作人员合力将该旅客送上救护车进行救治。

铁路部门工作人员提醒，有既往病史的旅客乘车出行时，要随身携带常用药物，在车站或列车上感到身体不适时，要及时向铁路工作人员求助。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 张俊涛）