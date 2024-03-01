陛下，罗马使者又来了

2009年，中意两国联袂举办“秦汉——罗马文明展”，东西方国宝集体亮相。展览仅在北京、洛阳、罗马、米兰4个城市举行，洛阳博物馆是其中一站。

2014年6月，丝绸之路申遗成功。丝绸之路连接亚欧大陆，东起黄河流域，西至地中海沿岸，既是交流东西方物资的商贸之路，也是融汇东西方文明的文化之路。

洛阳是丝绸之路的东方起点，又以隋唐大运河联通了陆上丝路和海上丝路。从洛阳到罗马，道阻且长，先民们走过了多少路才抵达远方？从秦汉到隋唐，丝路时断时续，中国人经历了多少磨难才续写辉煌？时逢丝绸之路申遗成功10周年，我们来理一理，说一说。

2009年，中意两国联袂举办“秦汉——罗马文明展”，东西方国宝集体亮相。展览仅在北京、洛阳、罗马、米兰4个城市举行，洛阳博物馆是其中一站。

洛阳在丝绸之路的东头，罗马在丝绸之路的西头，在人类文明史上，这两座城市双峰并立，交相辉映：公元前770年，周平王迁都洛邑，十几年后，罗马在意大利半岛建城；公元前1世纪至公元3世纪，罗马帝国称霸地中海，而大汉帝国正在地球的东方叱咤风云……

东西方彼此探索，双向奔赴，跨越千山万水，蹚过时间长河，走出了一条浪漫神奇的丝路。而故事，早在丝路诞生之前已经开始。

周穆王西巡会“女神”

三千多年前，周穆王从洛阳出发开始西巡时，并没有人告诉他，他走的这条路，后世或将成为丝绸之路。

周穆王是西周第五任君主，相传他活了105岁，长寿秘诀大概是热爱旅行，想去哪儿去哪儿。

《左传》《列子》等记载，周穆王对国事不大上心，经常“肆意远游”“周行天下”。他到过最远的地方是西域的昆仑山。

传说，周穆王曾与西王母在昆仑山上的瑶池相会。《史记》有云：“穆王十七年……西巡狩，见西王母。”晋代学者郭璞不信鬼神，他认为西王母不是神话里的女神，而是西方某国的国君。

西晋时期，盗墓者盗挖汲郡(今河南新乡境内)古墓，挖出一批战国竹简，人们将据其编修的史书称作《竹书纪年》或《汲冢纪年》《汲冢书》。其中的《穆天子传》记载，公元前10世纪，周穆王率队西巡，“自宗周瀍水以西”抵达“昆仑之丘”，手执白圭玄璧会见西王母，送上丝绢当见面礼。西王母很高兴，特许周穆王在自己的领地狩猎。

瀍水就是洛阳瀍河。此“宗周”有“瀍水”，显然指洛阳。

周公营建洛邑，一为王城，一为成周城。据记载可知，周穆王西巡的起点及返程终点都是洛阳，其路线大致是由洛阳入山西，出雁门关到内蒙古草原，沿河西走廊入新疆，西越葱岭，到达中亚，再折返洛阳。

这条线路与后世陆上丝绸之路的部分路段重合。也就是说，周穆王行至西域，用丝帛交换狩猎权，开了丝路贸易的先河。

“赛里斯”丝绸畅销罗马

“丝绸之路”这个概念，是德国地理学家李希霍芬在19世纪首度提出的。

中国是丝绸的故乡。在瓷器、茶叶传入西方之前，中国出口到欧洲的紧俏货物就是丝绸。

狭义的丝绸之路，指汉唐时期丝绸等物资西运的陆上通道，以洛阳或长安为起点，经甘肃、新疆、中亚、西亚，抵达地中海沿岸；广义的丝绸之路，包括陆上丝绸之路和海上丝绸之路，年代上溯先秦下至元明。

人类生存的根基是利用资源，而获取资源的文明手段是商业交换。丝路缘起正是因物资交流需要。

虽然有人认为，周穆王西巡未出今甘肃、新疆一带，但先秦时期，中原和西域已有贸易往来是不争的事实。

洛阳位居“天下之中”，物产丰饶，交通便利。《史记》有云：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”早在商周时期，各地商人便纷纷来洛做买卖。

“商祖”白圭就是东周洛阳人。他靠贩卖丝帛、谷物、漆器等货物迅速致富。洛阳是秦汉时期中原最大的丝绸集散地，背靠洛阳贩卖丝织品，条件“得天独厚”。

传说，新安县青要山乃黄帝密都，黄帝的妻子嫘祖曾在山间的嫘祖洞居住，首创养蚕造丝之法。

成书于东周时期的《诗经》，提到卫国(今河南境内)男人借着换丝的机会谈恋爱，“氓之蚩蚩，抱布贸丝”，佐证了当时中原丝织业的兴盛。

先秦时期的古希腊文献把中国称作“Seres”，音译“赛里斯”，原意为“丝之国”，可见中国的丝织品当时就已传到了欧洲。只是这种交流起初是民间自发形成的，规模不大，路线也不稳定。

古罗马学者白里内在《博物志》中提到，赛里斯“林中产丝，驰名宇内……后织成锦绣文绮，贩运至罗马”。在西方人眼里，“由地球东端运至西端，故极其辛苦。赛里斯人举止温厚，然少与人接触。贸易皆待他人之来，而绝不求售也”。

白里内生活的时代相当于中国东汉时期。当时的中国人似乎不太跟外国人接触，从不主动求售。

这当然是有原因的。

罗马使者多次来华

罗马不是一天建成的，丝绸之路不是一夕贯通的。商人本性逐利，为攫取最大利益，有些国家故意拦截商道，阻碍东西方商贸。

《后汉书》记载，汉魏时期的中国人把罗马帝国称作“大秦”。大秦国王很想遣使与中国洽谈通商，但倒卖中国丝绸的安息国人为了垄断利润，阻碍大秦和中国直接通商，“故遮阂不得自达”。

活跃在中国北方的匈奴人也是西域商道上的拦路虎，经常劫掠商客，侵扰中原。

当自由贸易行不通的时候，政治和军事就成了解决问题的有效手段。大汉帝国一手抓军事，一手抓外交，一面派大将率军讨伐匈奴，一面派遣大使出使西域，洽谈合作。

西汉的张骞从长安出使西域，“凿空”中原到中亚的商道，连接了东西方贸易的最后一环；东汉的班超从洛阳出使西域，打通了隔绝多年的东西方商道，亚欧大陆之间从此有了稳定的、规模化的贸易往来。

至此，丝绸之路正式形成。

公元97年，班超的副使甘英出使大秦，经安息、条支直达地中海(一说波斯湾)，“临西海以望大秦”。安息国从中阻挠，夸大航海困难，甘英无奈返回。

这是中国使者第一次远达地中海。自此，华夏威名远播，“于是远国蒙奇(又译马其顿)、兜勒皆来归服，遣使贡献”。

蒙奇、兜勒皆乃罗马帝国辖地。《后汉书》《晋书》等记载，两汉魏晋时期，罗马帝国曾五次遣使来华，四次到的都是当时的京城洛阳。

公元100年，罗马使者来洛，汉和帝“赐其王金印紫绶”。

公元166年，罗马安敦尼王遣使来洛，“献象牙、犀角、玳瑁，始乃一通焉”。

罗马使者第三次来华正值三国鼎立，他们去江南见了东吴君主孙权。

西晋太康年间，罗马使者最后两次来洛。此后，罗马帝国动荡分裂，中国也进入了南北大分裂时期，古籍中再不见罗马遣使来华的记载。而丝路的故事，才刚刚开始……（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）