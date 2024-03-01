洛阳市青少年霹雳舞锦标赛落幕

伴着劲爆的音乐，衣着嘻哈范儿的少年在舞台中央滑步、倒立、腾空旋转，引来观众阵阵喝彩声……

比赛现场

伴着劲爆的音乐，衣着嘻哈范儿的少年在舞台中央滑步、倒立、腾空旋转，引来观众阵阵喝彩声……19日晚，市第二届青少年霹雳舞锦标赛在中州万达广场精彩落幕。

该届青少年霹雳舞锦标赛由市体育局、市教育局主办，来自全市8支代表队的200多名青少年参赛。选手们在赛场上一展身手，尽显青春活力。据活动主办方介绍，该届比赛是洛阳市体育赛事“进景区、进街区、进商圈”活动的重要实践。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 沈玺 文/图）