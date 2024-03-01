@洛阳人：气温逐渐升高 注意防暑降温

今日洛阳多云到晴天，气温18℃～31℃。 昨日迎来二十四节气中的小满。 在南方地区，此时降雨开始增多，小满中的“满”，指雨水之盈。在北方地区，此时降雨较少或无雨，这个“满”指小麦的饱满程度。 小满之后，暑气渐升，要注意防暑降温，日常饮食宜清淡，可多吃冬瓜、番茄、西瓜等食物。 市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期内受高空偏东气流影响，云系较多。25日，受高空短波槽东移影响，我市有一次降水天气过程。 最近几天天气预报 今日：多云到晴天，气温18℃～31℃。 明日：晴天间多云，气温20℃～33℃。 23日(周四)：晴天间多云，气温22℃～36℃。 24日(周五)：晴天转多云，东北风4级左右，气温22℃～32℃。 25日(周六)：阴天转阵雨或雷阵雨，气温21℃～29℃。 26日(周日)：阵雨转多云，气温20℃～34℃。 27日(周一)：晴天间多云，气温21℃～31℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）