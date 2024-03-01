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最高可得一克拉钻石！洛阳文旅在全国寻找99对真爱锦鲤
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.20 20:56

　　20日起，洛阳文旅将在全国寻找99对真爱锦鲤！

　　在“囍在上阳”集体传统婚礼暨“情定洛城”汉服婚恋旅行线路发布仪式上，洛阳市文广旅局发布“锦鲤寻赏公告”。即将结婚的新人在小红书、抖音或微博分享爱情故事，以及对洛阳之旅的期待(回味)，加话题#咱去洛阳结个婚吧，并@洛阳旅游，根据故事性、互动量等维度甄选，将逐月在相应平台@洛阳旅游官方账号公布锦鲤名单，并赠送锦鲤大礼包。

　　该大礼包包含钻石盲盒(最高可开出1克拉碳为培育钻石)；邮政汉服邮局汉服妆造；《寻迹洛神赋》、牡丹阁、王府竹海、伏牛山清凉界、养子沟、天河大峡谷、龙峪湾、西泰山、荆紫仙山、青要山、黛眉山、万安山山顶公园、万安山露营小镇、万安山七彩大峡谷、神都灯宴、七彩童话动物王国、花果山、秘境里沉浸式剧场等景区、剧场门票；一朵牡丹全花茶、洛阳酒家喜事宫廷糕点、大象映画肖像照、金鑫珠宝婚庆定制伴手礼、礼乐馆团扇、笨爸爸工房手工制作定情信物一份。(真爱锦鲤可获得大礼包中所有礼物各1套，需到相应商家线下核销)

　　并且，2024年5月20日至2025年5月21日，在洛阳结婚登记的新人(一方户籍须在河南省内)，凭结婚证可享结婚纪念日当天凭免门票游牡丹阁景区(需电话预约)、在洛7折购买钻石、在洛阳相应的景区、餐饮、汉服、住宿、文创等相关商家享受1折至8.8折不等的优惠折扣。

　　参与活动的项目和商家有：秘境里沉浸式剧场、《寻迹洛神赋》演艺等演艺项目；龙潭大峡谷、伏牛山清凉界、养子沟、龙峪湾、西泰山、青要山、黛眉山、万安山山顶公园、万安山露营小镇、万安山七彩大峡谷、神都灯宴、七彩童话动物王国、花果山、西子湖游船等景区和；华茂春松酒店、西子湖银杏树下民宿酒店、东山宾馆、问礼非遗酒店、隐居大唐民宿、龙凤山民宿、石泉山舍民宿、洛之神民宿、玉壶轩民宿、半舍春涧园民宿、花漫民宿、钱圆后苑民宿等酒店和民宿；邮政汉服邮局、洛邑之恋汉服店、梦洛神府汉服店、周礼汉服广场、玉壶轩、司衣坊等汉服店；洛阳礼乐馆、御囍朝代婚服馆等婚服租赁拍摄机构；东山宾馆、石泉山舍、洛浦公园等部分婚宴场地；王子安婚纱摄影、大象映画、洛阳礼乐馆等部分摄像；洛阳酒家、一朵牡丹茶等餐饮；笨爸爸工房手工制作。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 李雅娟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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