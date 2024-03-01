助力打造“婚恋旅行目的地” 洛阳发布五条“甜蜜”旅行线路

20日上午，“囍在上阳”集体传统婚礼暨“情定洛城”汉服婚恋旅行线路发布仪式，在洛阳市西工区上阳宫文化园观风殿广场举办。仪式上，洛阳市文广旅局发布了五条“情定洛城”洛阳婚恋旅行线路，助力洛阳打造“婚恋旅行目的地”。

20日上午，“囍在上阳”集体传统婚礼暨“情定洛城”汉服婚恋旅行线路发布仪式，在洛阳市西工区上阳宫文化园观风殿广场举办。仪式上，洛阳市文广旅局发布了五条“情定洛城”洛阳婚恋旅行线路，助力洛阳打造“婚恋旅行目的地”。

线路一：古都繁华·时光浪漫之旅

龙门石窟(龙门古街千年皂角树)——牡丹阁(花海光影)——寻迹洛神赋(千年爱恋)——万安山山顶公园(祈福台)——上阳宫文化园(观风殿、甘露殿)——广州市场步行街

这条线路深入神都洛阳的历史核心，情侣们可着一席汉服一同穿越时光，感受千年古都的浪漫情愫。

线路二：婚誓传承·古韵新篇之旅

洛阳博物馆(沈氏墓志铭并序)——隋唐洛阳城应天门——洛阳万里茶道博物馆(拜殿)——洛阳周公庙博物馆(千年古槐祈福)——洛阳民俗博物馆(婚俗文化)——洛浦公园(爱情天梯)——洛邑古城(月老牵线)

这条线路以探寻古都风情为主。洛阳博物馆、隋唐洛阳城应天门、洛阳万里茶道博物馆、洛阳周公庙博物馆等古迹，见证了洛阳的辉煌历史，也承载着千年来繁华盛世中的无数盟誓，让爱情故事在历史的长河中熠熠生辉。

线路三：峡谷密语·自然誓约之旅

龙潭大峡谷(海枯石烂)——青要山(千年皂角古树祈福)——荆紫仙山(爱情圣山)——黛眉山(汤黛之恋)——宜阳七彩童话动物王国(爱情廊道)——花果山(山海绘卷·光影剧)——西子湖(范蠡西施隐居之地)

这条线路主打自然与浪漫的完美结合。山川之美，不及爱人眼中的温柔，漫步在蜿蜒的山径上，游历于西子湖畔的水色中，每一段爱情都会在天地的见证下，成就一段不朽传奇。

线路四：山水情深·爱恋永恒之旅

西泰山(情侣峰)——木札岭(鹊桥)——白云山(山盟)——陆浑湖(海誓)——龙峪湾国家森林公园(千年连香古树)——天河大峡谷(1314爱情港湾)

此线路以洛阳青山绿水为背景，展现一段永恒爱恋。情侣可于白云山巅许下“山盟”，在陆浑水畔共诉“海誓”，镌刻下属于二人的永恒记忆。

线路五：千年情缘·守护之约之旅

龙凤山(如意湖)——王府竹海(天空之镜)——重渡沟(千年菩提树)——养子沟(“缘”字石、同心锁、同心树)

此线路深入洛阳山水，爱侣们可共许千年情缘。从重渡沟的千年菩提禅意悠然，到养子沟的“缘”字石前情定此生，让山涧清风、古道落叶见证新人的不解之缘。

“火燃我爱爱不销，刀断我情情不已。”在珍藏于洛阳博物馆的碑刻《有唐吴兴沈氏墓志铭并序》里，记叙着唐东都洛阳源匡秀和沈子柔那场天人永隔的生死爱情故事……见证了十三个王朝的兴废往事的洛阳，更温存着无数个动人的爱情传说，因为爱，洛阳生生不息，因为洛阳，爱绵绵无尽。交错在城市间的五条“甜蜜之路”，如同一封封写给爱的情书，邀请每一对恋人共同来洛阳书写属于自己的浪漫诗篇。（洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 李雅娟）