洛阳第56例！伊川县一名医务工作者捐献造血干细胞为生命“续航”

近日，在洛阳市中心医院血液科病房，伊川医务工作者刘路成功捐献造血干细胞，为远在北京的一名血液病患儿送去生的希望，她也成为洛阳市第56例、河南省1379例造血干细胞捐献者。

近日，在洛阳市中心医院血液科病房，伊川医务工作者刘路成功捐献造血干细胞，为远在北京的一名血液病患儿送去生的希望，她也成为洛阳市第56例、河南省1379例造血干细胞捐献者。

30岁的刘路是伊川县人民医院公卫科职工，热心公益的她多次参加无偿献血，并于2022年报名加入中国造血干细胞捐献资料库。“救死扶伤是医务工作者义不容辞的责任。虽然我不是临床医生，但我也有一颗救人的心。”刘路说。

今年年初，刘路接到洛阳市红十字会的电话，告知她与一名血液病患者初配成功。“接电话的时候我很惊喜，这么快就匹配成功了，我也有机会通过捐献造血干细胞去挽救生命。”刘路说，她没有任何犹豫就同意了。

之后，刘路接受了进一步的高分辨检测和全面体检，在确认自己完全符合捐献条件后，她把事情告知了家人。“家人很支持，我们医院的领导还特意签批了15天带薪假期，叮嘱我调理好身体。”刘路说。

捐献前，刘路特意准备一封信，字里行间除了为受捐者加油鼓劲，还详细介绍了自己的性格和爱好，如喜欢运动健身、听摇滚乐等。“捐献前，我才听说受捐者是一名十几岁的小姑娘。希望能通过书信带话，祝她早日康复。”刘路说。

17日，历时4个多小时，刘路成功捐献200毫升造血干细胞混悬液。当天，这些“生命种子”被紧急送往北京。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李德伟 裴丹 文/图）