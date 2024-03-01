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“单腿工匠”关延超：“治愈他们的同时，我也在治愈自己”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.20 09:16

假肢制作师关延超

　　昨日是全国助残日。近日，34岁的假肢制作师关延超奔波劳碌着，他一边往返于郑州和洛阳参加各类助残活动，一边深入洛宁等县区，为肢体残疾者义诊，帮助他们走出人生的困境。

　　很多人并不知道，其实，关延超是一名“单腿工匠”。

　　主动申请截肢，想尽快结束痛苦

　　关延超的老家在河南汝州。2012年7月1日，他永远记得这一天。

　　当天，关延超骑摩托车回家，路上，一辆汽车从身后驶来，意外侧翻，重重地压在他的身上。

　　“120急救指挥中心、消防部门连续救援7个多小时，我才从车下‘抽身’，被送往汝州当地的骨科医院。”关延超说，到医院后，医生建议他左腿截肢。

　　那一年，关延超22岁。家人不肯放弃，连夜将他转至洛阳正骨医院。经初步止血，关延超的命保住了，但左腿因严重感染，肌肉几乎全部坏死。

　　“保不保？”“保！”

　　关延超的父母、妻子斩钉截铁地回答，医护人员全力以赴救治。在后续治疗中，关延超经历了大大小小5次手术，住院近3个月，花费近30万元，他的母亲白了头。

　　“那段时间，我看到护士就害怕。”关延超说，每天清晨，护士来为他清理伤口，还会用刀片刮掉腿上的死肉，刺激腿部神经。

　　关延超说，那些痛苦，让他感到生不如死。后来，他主动向医生申请了截肢手术，自己在手术同意书上签了字，想尽快结束那些痛苦。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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