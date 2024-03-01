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警惕网上假律师 提防网络真诈骗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.20 09:16

　　打官司请律师，一定要通过正规渠道。近日，伊川县一居民在打官司时，从网上看到“免费法律咨询”的广告，联系“网上律师”后被骗4000元。

　　前不久，伊川县人民法院在审理景某与梁某劳务合同纠纷、张某与王某离婚纠纷中，发现网上出现一批自称律师免费代当事人打官司的新骗局，已有不少群众上当受骗，遭受财产损失。当事人景某便是如此。

　　据了解，景某在浏览网络视频平台时，被某公司发布的“免费法律咨询”信息吸引，后通过评论寻求“网上律师”帮助。“网上律师”看到评论后，主动添加景某的微信，并让其发送了被告的个人信息和欠款证明。

　　为进一步骗取景某的信任，“网上律师”建立了一个由4人组成的“景某个人诉讼业务处理群”，成员中有的告知其诉讼注意事项，有的帮其代写诉状。其间，景某通过微信转账的方式先后支付给某公司4000元服务费。不料，“网上律师”收到钱后，就将其微信拉黑，并拒绝接听电话。

　　“经查证，该类骗局中，不法分子会在网络平台等法律相关内容的账号下点赞、评论、发私信，告知其可以免费提供法律服务，从而诱骗当事人。”法官介绍，有的不法分子则会在他人账户下“钓鱼”评论、提供虚假诉讼信息，将胜诉截图发给当事人，诱骗当事人主动联系不法分子。不法分子在获得案件资料后，会冒充律师吓唬案件相对人，如果成功，会向当事人收取高额分成；若不成功，则会以支付服务费或诉讼费为由骗取当事人钱财。

　　为从源头防范“网上律师”新骗局，提升群众的防诈骗意识，切实保护好群众的“钱袋子”，伊川县人民法院及时向当地司法行政机关通报相关情况，并提出司法建议。

　　收到司法建议后，伊川县司法局高度重视，召开专题会议研讨落实并及时复函，给予积极反馈，并公布该县律师事务所及执业律师信息，加大律师执业管理力度，公布举报电话，积极开展防范“网上律师”诈骗宣传活动，切实维护群众的利益。

　　“随着互联网的普及，网络咨询方便、快捷的特点引得不少人青睐。一些不法分子借此冒充律师，在网络平台以‘免费法律咨询’为幌子，骗取受害人相关信息后伺机诈骗。”法官提醒，广大群众在寻求法律服务和帮助时，一定要擦亮双眼，仔细核对对方是否持有有效律师执业证书，并在中国法律服务网或微信公众号查询律师事务所及律师信息。在诉讼过程中，可通过中国审判流程信息公开网、法院诉讼服务中心咨询电话等方式，询问案件办理进展情况。

　　同时，广大群众要警惕那些自称“有关系”或者“打包票”的“律师”，不要轻信陌生人的法律帮助，遇到索要财物或者要求提供各种网络支付码等情形的，更要提高风险防范意识，以免掉入犯罪分子精心设计的陷阱。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 朱丙奇）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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